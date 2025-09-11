Φάμελλος για Τσίπρα: Πολύτιμο κεφάλαιο για τον ΣΥΡΙΖΑ, αδιανόητη η συζήτηση για κατακερματισμό

Να μην ανοίξει μέτωπο με τον Αλέξη Τσίπρα επέλεξε ο Σωκράτης Φάμελλος με τις απαντήσεις που έδωσε για τον πρώην Πρωθυπουργό στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Ερωτηθείς για την χθεσινή του αποστροφή περί «προσωπικών στρατηγικών» και αυτή ήταν μια αιχμή για τον κ. Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι αναφέρθηκε στην ανάγκη για συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο για να «φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη» και έδειξε προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ: «Αναφέρομαι στην άρνηση του κ. Ανδρουλάκη αλλά και στα πισωγυρίσματα με τη Νέα Αριστερά» είπε.

«Πολύτιμο κεφάλαιο για τον ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας»

Ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «πολύτιμο κεφάλαιο για τον ΣΥΡΙΖΑ και πολύτιμο συμπαραστάτη για την προσπάθεια για την προοδευτική Ελλάδα».

«Είναι μια κοινή υπόθεση που υπηρετούμε όλοι μαζί και έχουμε μαζί με τον Αλέξη τη θέση ότι απαιτείται ενιαία προοδευτική απάντηση, απαιτείται ενότητα δυνάμεων και δεν ανοίγουμε καμία συζήτηση για κατακερματισμό, είναι αδιανόητη συζήτηση περί κατακερματισμού πρέπει ενωμένοι να τα βρούμε για να φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση» συμπλήρωσε.

«Παρακολουθώ όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα

Μάλιστα ο κ. Φάμελλος υπεραμύνθηκε για μια ακόμη φορά τη διακυβέρνηση Τσίπρα: «Έχουμε την ίδια κατεύθυνση και ειδικά για το 2015 - 2019 κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί κανείς δεν φοβάται. Μια από τις πολύτιμες παρακαταθήκες είναι ότι δείξαμε πως τα πράγματα μπορεί να γίνουν και αλλιώς, υπάρχει και άλλη διαδρομή γιατί υλοποιήσαμε αυτή τη διαδρομή».

Ο κ. Φάμελλος ερωτηθεί για τον εκλογικό στόχο που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε πως στόχος είναι η αλλαγή της κυβέρνησης: «Δεν πρέπει να χαθούμε σε διαδρομές αντιπολιτευτικής στάσης, η διέξοδος στα αδιέξοδα Μητσοτάκη είναι μια προοδευτική κυβέρνηση το συντομότερο δυνατό για να ανασάνει η κοινωνία» είπε ο Σωκράτης Φάμελλος.



