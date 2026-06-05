Φάμελλος για Τσίπρα: «Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ, στηρίζουμε την πρωτοβουλία»

Ο Σωκράτης Φάμελλος έστειλε από την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ το πιο καθαρό έως σήμερα μήνυμα πολιτικής σύγκλισης με τον Αλέξη Τσίπρα, επιλέγοντας συνειδητά χαμηλούς τόνους, ενωτική ρητορική και πλήρη αποφυγή οποιασδήποτε διάθεσης αντιπαράθεσης.

Στην εισήγησή του χαρακτήρισε τη διακήρυξη και την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης «μείζον πολιτικό γεγονός» και «θετική πολιτική εξέλιξη», ξεκαθαρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει το νέο εγχείρημα ανταγωνιστικά αλλά «συντροφικά».

«Στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά» είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επέμεινε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να προκύψει μέσα από «περιχαρακώσεις και μοναχικές πορείες», υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη κάνει υπερβάσεις και είναι έτοιμος να προχωρήσει και σε νέες, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπενθύμισε ότι αμέσως μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τονίσει πως «οι δρόμοι μας δεν πρέπει να είναι αντιπαραθετικοί αλλά να συγκλίνουν», αναγνωρίζοντας παράλληλα τον «καθοριστικό ρόλο» του Αλέξη Τσίπρα στις διεργασίες της προοδευτικής παράταξης.

Με σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό του κόμματος αλλά και προς τις υπόλοιπες δυνάμεις της Κεντροαριστεράς, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι «δεν περισσεύει κανείς» στην προσπάθεια για την ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και προειδοποίησε ότι μια αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα αποτελούσε «στρατηγικό λάθος».

Ο Σωκράτης Φάμελλος επιχείρησε έτσι να δώσει στον ΣΥΡΙΖΑ ρόλο καταλύτη στις εξελίξεις του προοδευτικού χώρου, παρουσιάζοντας το κόμμα ως δύναμη ενότητας και πολιτικής σύνθεσης και όχι ως μηχανισμό κομματικής περιχαράκωσης.

Το πολιτικό στίγμα της εισήγησης ήταν σαφές: ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση μιας ευρύτερης πολιτικής και εκλογικής συμμαχίας της Αριστεράς, της Οικολογίας και των προοδευτικών δυνάμεων, με κοινό στόχο την πολιτική αλλαγή και τη συγκρότηση προοδευτικής διακυβέρνησης απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.