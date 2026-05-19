Φάμελλος: «Προσβλητική η ανάρτηση Πολάκη, δεν διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ»

Ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε «προσβλητική και αήθη» τη δημόσια παρέμβαση του Παύλο Πολάκη, υποστηρίζοντας ότι δεν περιείχε «κανένα στοιχείο αλήθειας».

Όπως ανέφερε, η στάση του πρώην βουλευτή συνιστούσε ζήτημα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίαση της πολιτικής ηθικής, κάτι που – όπως είπε – είναι ασύμβατο με τη φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ. Για τον λόγο αυτό, σημείωσε πως η διαγραφή του ήταν «δικαιολογημένη και αναμενόμενη επιλογή».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του κόμματος, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «έχει αλλάξει σελίδα» και επιδιώκει ενεργή παρέμβαση στο πολιτικό σκηνικό.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επανέλαβε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται για τη συγκρότηση ενός «ενωτικού προοδευτικού σχήματος», μέσα από το οποίο θα επιδιώξει να εκφραστεί εκλογικά. Όπως είπε, στόχος είναι η δημιουργία ενός ευρύτερου μετώπου συνεργασιών με κοινή προοδευτική κατεύθυνση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ΑλέξηΤσίπρα, υπογραμμίζοντας ότι ο ρόλος του παραμένει «καθοριστικός». Ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τις πολιτικές πρωτοβουλίες και τις παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού, επισημαίνοντας πως όλες οι πλευρές οφείλουν να κινηθούν προς την κατεύθυνση της προοδευτικής σύγκλισης.