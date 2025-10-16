Φάμελλος σε Μητσοτάκη: «Πάμε από ήττα σε ήττα στα εθνικά - Όσο πιο γρήγορα φύγετε τόσο το καλύτερο»

«Δεν σας κατηγορούμε για μιλιταρισμό κύριε Μητσοτάκη. Για ανεπάρκεια και ανικανότητα σας κατηγορούμε», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, στην ομιλία του στην Ολομέλεια, κατά τη συζήτηση για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Κατήγγειλε πως η Ελλάδα όχι μόνο δεν παίζει άμυνα, αλλά αντιθέτως καταγράφει συνεχείς ήττες στην εξωτερική πολιτική.



«Η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο κομματικής εκμετάλλευσης και για να λύσει τα εσωκομματικά του προβλήματα ο κ. Μητσοτάκης. Μια ισχυρή Ελλάδα απαιτεί στρατηγική, συνέπεια και σταθερό προσανατολισμό στις αρχές του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της συνεργασίας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η Ελλάδα οφείλει να προασπίσει το κύρος και την αξιοπιστία της.



Αναφερόμενος στο ζήτημα του καλωδίου και απαντώντας στις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολίασε πως «δεν είναι ευφάνταστο σενάριο η δημόσια δήλωση Χριστοδουλίδη ότι δεν εκβιάζεται». Όσο για τα ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά, ανέφερε «λιμνάζοντα και επικίνδυνα νερά είναι αυτά».



«Όσο πιο γρήγορα φύγετε, τόσο το καλύτερο για τα συμφέροντα της χώρας», κατέληξε ο Σωκράτης Φάμελλος.