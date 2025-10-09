Φάμελλος σε τεντωμένο σχοινί: Παλεύει για να αποτρέψει ρήγμα με τον Τσίπρα και «εξαΰλωση» του ΣΥΡΙΖΑ

Σε κινήσεις που θα βάλουν «φρένο» στις φυγόκεντρες τάσεις στελεχών πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία «λοξοκοιτάζουν» προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, προχωράει ο Σωκράτης Φάμελλος τις τελευταίες ώρες, συναντώντας κατ’ ιδίαν τους βουλευτές του κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Φάμελλος εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς την άμεση σύγκληση κομματικών οργάνων, υπό τον φόβο δημιουργίας ενός νέου «ρήγματος» στο εσωκομματικό πεδίο. Αυτή τη φορά ανάμεσα σε «τσιπρικούς» και «κομματικούς». Οι πληροφορίες του Flash.gr αναφέρουν πως πρόθεση του κ. Φάμελλου είναι καταρχάς να συγκαλέσει συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής την προσεχή εβδομάδα προκειμένου έως τότε να έχουν «ηρεμήσει τα πνεύματα».

Φάμελλος σε «τεντωμένο σχοινί»

Αντικειμενικά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε αρκετά δύσκολη θέση, καθώς θα πρέπει να ισορροπήσει σε «τεντωμένο σχοινί». Για την ακρίβεια, θα πρέπει να αποτρέψει μια νέα γενικευμένη «σύρραξη» εντός του κόμματος.

Διότι, τα στελέχη που εμφανίζονται «κομμένα» από την πιθανή νέα κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, έχουν αρχίσει να «αγριεύουν». Μάλιστα, στα τετ α τετ που είχε με τους βουλευτές του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε ανοιχτά στις εισηγήσεις που δέχεται να προχωρήσει σε ανοιχτή ρήξη με τον πρώην πρωθυπουργό.

Οι συνομιλητές του, πάντως, απάντησαν πως σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο πολιτικός τους χώρος θα «εξαϋλωθεί» σε χρόνο dt. Και κερδισμένοι θα είναι μόνο όσοι επιδιώκουν να υπάρχει ένας ΣΥΡΙΖΑ μικρός, προκειμένου να επιβιώσουν πολιτικά.

«Βρυχώνται» οι «κομμένοι»

Και αν το «φιλοτσιπρικό στρατόπεδο» προσπαθεί να διατηρήσει τη ψυχραιμία του και να μη συμβάλει στο να πέσει κι άλλο «λάδι» που είναι σίγουρο πως θα φουντώσει την εσωκομματική «φωτιά», δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο για την πλευρά των «κομματικών» ή «κομμένων».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας που βρίσκονται κοντά στον Παύλο Πολάκη, ζητούν να συνεδριάσει το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, υπό τις νέες συνθήκες που δημιούργησε η παραίτηση Τσίπρα από βουλευτής.

Ο Σωκράτης Φάμελλος «ζυγίζει» τις επιλογές του, ενώ σε κάποιες από τις συζητήσεις που είχε το τελευταίο 24ωρο, φάνηκε να είναι κοντά στο να αποδεχθεί το αίτημα των «κομμένων». Οι συνομιλητές του, πάντως, του συνέστησαν να αφήσει να περάσουν κάποιες μέρες, έτσι ώστε να μη γίνει εν θερμώ συζήτηση, που θα μπορούσε να «ραγίσει» οριστικά το «γυαλί».

«Δηλώσεις νομιμοφροσύνης»

Κάποια στιγμή, δεν θα μπορέσει να αποφευχθεί μια τέτοια κουβέντα στα όργανα. Από την πλευρά των «κομματικών» ή «κομμένων», φαίνεται να «ζεσταίνεται» η σκέψη να ζητηθεί από βουλευτές και στελέχη μια δήλωση, μέσω της οποίας θα πρέπει να δεσμεύονται όλοι ότι δεν θα αποχωρήσουν από το κόμμα και πως θα είναι ξανά υποψήφιοι βουλευτές με τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Δηλώσεις νομιμοφροσύνης, στην Αριστερά δεν υπογράφουμε», είπε στο Flash.gr «φιλοτσιπρικό» στέλεχος της Κουμουνδούρου. Πάντως, εκείνοι που «ζυμώνουν» ένα τέτοιο σενάριο, μοιάζουν αποφασισμένοι να επιμείνουν στις απαιτήσεις τους, υποστηρίζοντας πως θα είναι προτιμότερη μια σύγκρουση τώρα, ώστε να υπάρχει χρόνος το επόμενο διάστημα για να ανακάμψει το κόμμα, παρά αργότερα.