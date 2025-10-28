Φάμελλος: «Τιμούμε τους ήρωες και τις ηρωίδες που έδωσαν τη ζωή τους για μια ελεύθερη Ελλάδα»

Με μήνυμα βαθιάς συγκίνησης και εθνικής ενότητας τίμησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος , την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

«Τιμούμε τους ήρωες και τις ηρωίδες που έδωσαν τη ζωή τους για μια ελεύθερη Ελλάδα, για την εθνική ανεξαρτησία. Τιμούμε όλους και όλες που αγωνίστηκαν στο Ελληνοαλβανικό Έπος, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και στην Εθνική Αντίσταση, απέναντι στα φασιστικά και ναζιστικά στρατεύματα που επιτέθηκαν στη χώρα μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε πως η Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες έχει διπλό λόγο να γιορτάζει: την 28η Οκτωβρίου και την απελευθέρωσή της από τις δυνάμεις της Εθνικής Αντίστασης. «Στα περήφανα βουνά της Ελλάδας το 1940, αλλά και μέχρι το 1944, απέκτησε νόημα η λέξη "πατριωτισμός"», σημείωσε, επισημαίνοντας πως εκεί γράφτηκε μια από τις ενδοξότερες σελίδες της ελληνικής ιστορίας.

Μεγάλες οι ευθύνες μας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε λόγο για ένα «συλλογικό, ανώνυμο θαύμα των Ελλήνων και των Ελληνίδων», που σφυρηλάτησε την έννοια της ελευθερίας και έθεσε τις βάσεις για τη σύγχρονη Ελλάδα. «Οι ευθύνες μας σήμερα παραμένουν μεγάλες, πρώτα απ’ όλα για την ειρήνη, για τη διαρκή μάχη κατά του φασισμού, αλλά και για μια δίκαιη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που σέβεται τα παιδιά της, που έχει δημοκρατία, δικαιοσύνη και πρόοδο για όλους. Αυτό είναι το επίδικο σήμερα», ανέφερε με έμφαση.

Κλείνοντας, ο Σωκράτης Φάμελλος έστειλε μήνυμα ενότητας και σεβασμού απέναντι στην Ιστορία:

«Οποιαδήποτε μικροκομματική ή επικοινωνιακή διαχείριση του πατριωτισμού και του ιερού μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη πρέπει να υποχωρήσει. Οφείλουμε να επανασυνδεθούμε με την Ιστορία. Οφείλουμε πολλά στους ήρωες και τις ηρωίδες που έδωσαν τη ζωή τους για την Ελλάδα. Χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες και τις Ελληνίδες».