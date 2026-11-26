Σημαντικές εξελίξεις δρομολογούνται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, καθώς η τουρκική κυβέρνηση φέρεται να ενέκρινε τη χορήγηση τουρκικής υπηκοότητας σε μια εκτενή λίστα ιεραρχών, αρχιμανδριτών και διακόνων. Η σχετική λίστα είχε επιδοθεί από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το καλοκαίρι του 2026.

Η Τουρκική Υπηρεσία Πολιτογράφησης ενημέρωσε ήδη το Πατριαρχείο ότι η τουρκική προεδρία έδωσε την έγκρισή της και απομένουν πλέον μόνο οι τυπικές διαδικαστικές ενέργειες.

Ποιοι ιεράρχες κατείχαν ήδη την τουρκική υπηκοότητα

Η χορήγηση τουρκικής υπηκοότητας σε ιεράρχες του εξωτερικού δεν είναι πρωτόγνωρη διαδικασία. Ξεκίνησε συστηματικά το 2010–2011 με σχετική απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης, προκειμένου να διευρυνθεί το σώμα των εκλεκτόρων για τον Οικουμενικό Θρόνο.

Πριν από τη δημοσιοποίηση της νέας λίστας, τουρκική υπηκοότητα κατείχαν ήδη ορισμένοι από τους πλέον επιδραστικούς Αρχιερείς του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων:

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος (ως γηγενής/πολιτογραφημένος ιεράρχης της Κωνσταντινούπολης).

(ως γηγενής/πολιτογραφημένος ιεράρχης της Κωνσταντινούπολης). Ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ (Αδαμάκης), ο οποίος πολιτογραφήθηκε το 2015 όταν διατελούσε Μητροπολίτης Γαλλίας.

(Αδαμάκης), ο οποίος πολιτογραφήθηκε το 2015 όταν διατελούσε Μητροπολίτης Γαλλίας. Ο Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων Απόστολος .

. Ο Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων Δημήτριος .

. Ο Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος (Καρδαμάκης), ο οποίος απέκτησε την τουρκική υπηκοότητα το 2015.

(Καρδαμάκης), ο οποίος απέκτησε την τουρκική υπηκοότητα το 2015. Ο Μητροπολίτης Βελγίου Αθηναγόρας .

. Ο Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναβίας Κλεόπας .

. Ο Μητροπολίτης Ελβετίας Μάξιμος .

. Ο Μητροπολίτης Ιταλίας Πολύκαρπος .

. Καθώς και το σύνολο των Μητροπολιτών που εδρεύουν εντός της Τουρκίας (π.χ. Μητροπολίτες Μύρων, Ιμβρου και Τενέδου, Γέρων Δέρκων κ.ά.).

(Σημειώνεται ότι ο Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος είχε συμπεριληφθεί στο πρώτο κύμα πολιτογραφήσεων του 2011, ωστόσο τότε δεν είχε αποδεχθεί τη χορήγησή της).

Ολόκληρος ο κατάλογος των ονομάτων της νέας λίστα

Στη νέα λίστα των προσώπων που λαμβάνουν τώρα την τουρκική υπηκοότητα περιλαμβάνονται αναλυτικά:

Αρχιεπίσκοποι: Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος (Γρινιεζάκης) Ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά Απόστολος (Κουφαλάκης)

Μητροπολίτες: Ο Μητροπολίτης Ισπανίας και Πορτογαλίας Βησσαρίων Ο Μητροπολίτης Ρόδου Κύριλλος (Κογεράκης) Ο Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως Αμφιλόχιος Ο Μητροπολίτης Προικοννήσου Ιωσήφ Ο Μητροπολίτης Πισιδίας Ιώβ Ο Μητροπολίτης Σάρδεων Ευάγγελος

Επίσκοποι: Ο Επίσκοπος Ευδοκιάδος Αμβρόσιος Ο Επίσκοπος Δαφνουσίας Σμάραγδος Ο Επίσκοπος Ανδίδων Ισίδωρος

Στελέχη της Πατριαρχικής Αυλής: Ο Αρχιμανδρίτης Αέτιος (Διευθυντής Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου & Μέγας Εκκλησιάρχης) Ο Αρχιμανδρίτης Βοσπόριος (Αρχιγραμματέας) Ο Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος (Χασάπης) Ο Διάκονος Ανατόλιος Ο Διάκονος Ευλόγιος (Κωδικογράφος) Ο Διάκονος Οικουμένιος (Υπογραμματέας) Ο Μέγας Σύγκελος και Βιβλιοθηκάριος Ιερώνυμος Ο Μέγας Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Ο Τριτεύων Διάκονος Επιφάνιος Ο Πατριαρχικός Διάκονος Φώτιος



(Εκτός της συγκεκριμένης λίστας φέρονται να έχουν μείνει ο Μητροπολίτης Σύμης Χρυσόστομος και ο Μητροπολίτης Σεβαστείας Σεραφείμ).

Το θεσμικό αδιέξοδο και ο ρόλος στη διαδοχή

Η εξέλιξη αυτή υπερβαίνει τα όρια μιας απλής γραφειοκρατικής διευκόλυνσης. Βάσει των περιοριστικών διοικητικών πράξεων του 1923 και του 1970 που επιβάλλουν οι τουρκικές αρχές, τόσο οι υποψήφιοι για τον Πατριαρχικό Θρόνο όσο και οι ιεράρχες που συμμετέχουν στη διαδικασία εκλογής πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν την τουρκική υπηκοότητα.

Με δεδομένη τη δημογραφική συρρίκνωση του ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη, ο αριθμός των διαθέσιμων ιεραρχών εντός της χώρας έχει περιοριστεί. Έτσι, η πολιτογράφηση νέων κληρικών διευρύνει τη δεξαμενή των προσώπων που αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στη μελλοντική διαδοχή του Οικουμενικού Θρόνου.

Πάντως, εκκλησιαστικοί κύκλοι διευκρινίζουν πως η πολιτογράφηση διευρύνει τις θεσμικές δυνατότητες του Πατριαρχείου χωρίς να προεξοφλεί τη διαδοχή, καθώς το καθεστώς εκλογιμότητας διαφέρει ανάλογα με τον εκκλησιαστικό βαθμό (Μητροπολίτες, Επίσκοποι, Αρχιμανδρίτες).

Στο προσκήνιο η Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Η υπόθεση των πολιτογραφήσεων επαναφέρει παράλληλα στο προσκήνιο το πάγιο αίτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Η ιστορική σχολή παραμένει κλειστή από το 1971, στερώντας από το Πατριαρχείο τον φυσικό του μηχανισμό στελέχωσης και προετοιμασίας των επόμενων γενεών της Ορθοδοξίας.