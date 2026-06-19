Φανή Χαλκιά: «Ο σύζυγός μου έφυγε μια μέρα από το σπίτι και λείπει δυόμισι χρόνια»

Μια συγκλονιστική εξομολόγηση έκανε η Φανή Χαλκιά για την περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει ο σύζυγός της, Λούης Καραμάνος, τα τελευταία δυόμισι χρόνια.

Απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε η χρυσή Ολυμπιονίκης στην εκπομπή «Μαμά-δες» με παρουσιάστρια την Αλεξάνδρα Δουβαρά, η οποία θα προβληθεί το Σάββατο 21 Ιουνίου, παρουσιάστηκε το πρωί της Παρασκευής στο «Happy Day».

Η Φανή Χαλκιά μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη καθημερινότητα που βιώνει η οικογένειά της μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη ο σύζυγός της, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης, δίνοντας τη δική του μάχη.

«Μία ωραία μέρα έφυγε, είπε στα παιδιά “γεια, τα λέμε το απόγευμα” και λείπει δυόμιση χρόνια, τρία παρά», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη δραματική αλλαγή που έφερε η περιπέτεια υγείας του συζύγου της στη ζωή της οικογένειας.

Η Ολυμπιονίκης στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο βίωσαν τα παιδιά τους την απουσία του πατέρα τους, εξηγώντας πως για μεγάλο χρονικό διάστημα φοβούνταν ακόμη και όταν εκείνη έφευγε από το σπίτι.

«Το πρώτο εξάμηνο φρικάρανε τελείως με το που έβγαινα από το σπίτι. Είχαν μία ανασφάλεια τρομερή, την οποία σιγά-σιγά προσπαθούν να ξεπεράσουν», είπε, τονίζοντας ωστόσο πως το βίωμα αυτό έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην ψυχολογία τους.

Η σχέση της Φανής Χαλκιά με τον Λούη Καραμάνο ξεκίνησε το 2017. Το ζευγάρι απέκτησε δύο γιους και παραμένει ενωμένο απέναντι στη δύσκολη δοκιμασία που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.