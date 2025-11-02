«Φανούρη μου σε αγαπάω» - Σπαρακτικές φωνές από τη σύζυγο του 39χρονου στο ΠΑΓΝΗ

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν μέσα κι έξω από το νεκροτομείο του ΠΑΓΝΗ απ' όπου πριν από λίγο αναχώρησε η πομπή με τη μεταφορά της σορού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη για τα Βορίζια. Τη σορό του πολύτεκνου πατέρα που βρίσκεται ήδη στο χωριό συνόδευσαν δεκάδες φίλοι, συγγενείς και συγχωριανοί. «Φανούρη μου, σε αγαπώ», ήταν οι σπαρακτικές φωνές της συζύγου που ακολουθούσε τη νεκροφόρα.





Σύμφωνα με την ιστοσελίδα cretalive.gr, τραγικές φιγούρες είναι η μητέρα του θανόντος και η σύζυγός του, οι οποίες σε κάποια στιγμή, υπό το βάρος της ψυχικής οδύνης, δεν άντεξαν και κατέρρευσαν.



Σημειώνεται ότι στο σημείο υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία, καθώς στο νοσοκομείο βρίσκονται συγγενείς και της οικογένειας Φραγκιαδάκη, λόγω της νοσηλείας δύο τραυματιών.