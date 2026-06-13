«Φάουλ η βιντεοσκόπηση ασθενών» - Το σχόλιο Γιαννάκου για την επίσκεψη Καρυστιανού στο Αττικό

Παρέμβαση για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη της Μαρία Καρυστιανού στο Αττικό Νοσοκομείο έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος αναγνώρισε μεν ότι η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ανέδειξε υπαρκτά προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα άσκησε κριτική τρόπο με τον οποίο έγινε αυτό.

Ο κ. Γιαννάκος σχολίασε την επίσκεψη της κ. Καρυστιανού στο Αττικό Νοσοκομείο, επισημαίνοντας ότι «πολύ σωστά» ανέδειξε την ύπαρξη ράντζων, την υποστελέχωση και τους χαμηλούς μισθούς των υγειονομικών. Την ίδια στιγμή, όμως, έκανε λόγο για «φάουλ» σε δύο σημεία: στην επίσκεψη δύο κλινικών, όπως υποστηρίζει, χωρίς τη συγκατάθεση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και στη βιντεοσκόπηση ασθενών στα ράντζα από συνεργάτη της, χωρίς τη δική τους συγκατάθεση.

«Φάουλ που επισκέφθηκε δύο κλινικές του νοσοκομείου χωρίς τη συγκατάθεση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των κλινικών. Φάουλ επίσης ότι συνεργάτης της βιντεοσκοπούσε τους ασθενείς στα ράντζα χωρίς τη συγκατάθεσή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

«Καταγγέλλουμε τα ράντζα, αλλά με συγκατάθεση των ασθενών»

Ο Μιχάλης Γιαννάκος σημείωσε ότι η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει διαρκώς το φαινόμενο των ράντζων στο Αττικό Νοσοκομείο, συχνά και με φωτογραφικό υλικό, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτό γίνεται, όπως είπε, με τη συγκατάθεση των ασθενών.

«Συνεχώς εμείς καταγγέλλουμε τα ράντζα του Αττικού με φωτογραφικό υλικό, το οποίο όμως βιντεοσκοπούμε με τη συγκατάθεση των ασθενών», ανέφερε.

Στη δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ επιμένει ότι το πρόβλημα των ράντζων στο Αττικό είναι υπαρκτό και επαναλαμβανόμενο, ιδιαίτερα μετά από κάθε εφημερία. Ωστόσο, όπως τονίζει, δεν πρόκειται για ευθύνη του ίδιου του νοσοκομείου, αλλά για αποτέλεσμα μιας ευρύτερης παθογένειας του συστήματος Υγείας.

«Το Αττικό πληρώνει τη μεγάλη επισκεψιμότητα»

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, το Αττικό Νοσοκομείο «πλημμυρίζει από ράντζα» μετά από κάθε εφημερία, επειδή δέχεται πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών από όλη τη χώρα, λόγω των πολλών ιατρικών εξειδικεύσεων που διαθέτει.

Όπως αναφέρει, έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ δείχνει ότι το 55% των νοσηλευόμενων ασθενών του Αττικού προέρχεται από την περιφέρεια. Κατά τον ίδιο, αυτό αποτυπώνει το βαθύτερο πρόβλημα: την αδυναμία των περιφερειακών νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας να απορροφήσουν περιστατικά πριν αυτά φτάσουν στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής.

«Τα ράντζα δεν είναι φαινόμενο μόνο του Αττικού Νοσοκομείου. Εάν λοιπόν δεν ενισχυθούν τα περιφερειακά νοσοκομεία και η πρωτοβάθμια περίθαλψη, δεν πρόκειται να βελτιωθεί η εικόνα στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής και της περιφέρειας που αναπτύσσουν ράντζα», σημείωσε.

«Γολγοθάς» τα παθολογικά περιστατικά

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ περιέγραψε ως «πραγματικό γολγοθά» για το προσωπικό των νοσοκομείων τη διαχείριση των παθολογικών περιστατικών που χρειάζονται νοσηλεία.

Όπως εξηγεί, οι παθολογικές κλινικές είναι συχνά γεμάτες πριν ακόμη ξεκινήσει μια εφημερία ή γεμίζουν μέσα στις πρώτες ώρες. Στη συνέχεια, όπως αναφέρει, αναπτύσσονται ράντζα, ενώ παθολογικά περιστατικά νοσηλεύονται και σε χειρουργικές κλινικές, πρακτική που περιγράφεται ως «νοσηλεία στη διασπορά».

Κατά τον κ. Γιαννάκο, αυτή η κατάσταση συνδέεται και με το ζήτημα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, καθώς η πίεση στις κλινικές και η διασπορά ασθενών επιβαρύνουν περαιτέρω τη λειτουργία των νοσοκομείων.

Τι ζητά η ΠΟΕΔΗΝ για να εξαλειφθούν τα ράντζα

Ο Μιχάλης Γιαννάκος υποστηρίζει ότι για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ράντζων δεν αρκούν αποσπασματικές παρεμβάσεις σε ένα νοσοκομείο. Αντιθέτως, όπως αναφέρει, χρειάζεται συνολική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτείται να μειωθούν οι περιφερειακές υγειονομικές ανισότητες, να λειτουργήσει ουσιαστικά η πρωτοβάθμια περίθαλψη, να αναπτυχθεί ο θεσμός του οικογενειακού και προσωπικού γιατρού και να αυξηθούν οι διαθέσιμες παθολογικές κλίνες στα νοσοκομεία.