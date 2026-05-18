Φαράγγι Σαμαριάς: Ανοίγει ξανά για τους επισκέπτες - Τα μέτρα ασφαλείας και όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ένα από τα πιο εμβληματικά φυσικά τοπία της Ελλάδας επιστρέφει ξανά στους επισκέπτες. Το φαράγγι της Σαμαριάς ανοίγει επίσημα για τη φετινή περίοδο από την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, με τον ΟΦΥΠΕΚΑ να ανακοινώνει ότι ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς θα λειτουργήσει στο σύνολό του και από τις δύο εισόδους.

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας τουριστικής και πεζοπορικής σεζόν για το διάσημο φαράγγι των Λευκών Ορέων στην Κρήτη, που κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τι ανακοίνωσε ο ΟΦΥΠΕΚΑ

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης στο μονοπάτι, στις υποδομές, στις επικοινωνίες και συνολικά στις λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια και την επισκεψιμότητα του Εθνικού Δρυμού.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το φαράγγι θα είναι πλήρως προσβάσιμο από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, ενώ θα υπάρχει και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την υποστήριξη των επισκεπτών.

Το νέο σύστημα προειδοποίησης για ακραία καιρικά φαινόμενα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και φέτος στην ασφάλεια μέσα στο φαράγγι, ειδικά μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν επηρεάσει κατά καιρούς τη λειτουργία του.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχει εξασφαλίσει τη λειτουργία εφαρμογής nowcasting, ενός συστήματος άμεσης πρόγνωσης και προειδοποίησης για πιθανή εκδήλωση έντονων ή ακραίων καιρικών φαινομένων μέσα στις επόμενες δύο ώρες σε κρίσιμα σημεία του φαραγγιού.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να αξιολογούν γρήγορα την κατάσταση και να λαμβάνουν αποφάσεις για την ασφάλεια των επισκεπτών, ειδικά σε περιπτώσεις αιφνίδιων βροχοπτώσεων ή κινδύνου κατολισθήσεων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επισκέπτες

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ υπενθυμίζει ότι οι επισκέπτες του Εθνικού Δρυμού οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον της Σαμαριάς, αλλά και να συμμορφώνονται με τον κανονισμό λειτουργίας κατά την είσοδο, την έξοδο και την παραμονή τους στον χώρο.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι επισκέπτες αναλαμβάνουν ατομική ευθύνη για την ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια της διαδρομής και αποδέχονται τους πιθανούς κινδύνους, ειδικά σε περιπτώσεις έκτακτων και απρόβλεπτων περιστατικών.

Παράλληλα, δωρεάν προστατευτικά κράνη θα διατίθενται και φέτος και από τις δύο εισόδους του Εθνικού Δρυμού. Η χρήση τους παραμένει προαιρετική, ωστόσο οι αρχές τη συνιστούν έντονα, ιδιαίτερα σε σημεία όπου υπάρχει πιθανότητα πτώσης λίθων.

Πότε μπορεί να κλείνει το φαράγγι

Η λειτουργία του φαραγγιού δεν θεωρείται δεδομένη σε όλες τις συνθήκες. Όπως αναφέρει ο ΟΦΥΠΕΚΑ, με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για φυσικούς κινδύνους στη Σαμαριά, αλλά και όσα προβλέπονται στον κανονισμό λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων, το φαράγγι μπορεί να κλείνει προσωρινά όταν επικρατούν συγκεκριμένες επικίνδυνες συνθήκες.

Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων, αυξημένου κινδύνου κατολισθήσεων ή άλλων φυσικών κινδύνων που ενδέχεται να απειλήσουν την ασφάλεια των επισκεπτών.

Το φαράγγι της Σαμαριάς και η μοναδική εμπειρία της διάσχισης

Το φαράγγι της Σαμαριάς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς προορισμούς της χώρας και ένα από τα πιο γνωστά φαράγγια της Ευρώπης. Βρίσκεται στον Εθνικό Δρυμό Λευκών Ορέων, στα Χανιά, και η πλήρης διάσχισή του φτάνει περίπου τα 16 χιλιόμετρα.

Η διαδρομή περνά μέσα από εντυπωσιακά τοπία, κάθετους βράχους, δάση και το περίφημο πέρασμα «Σιδερόπορτες», όπου τα τοιχώματα του φαραγγιού στενεύουν εντυπωσιακά.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες πεζοπόροι επιλέγουν τη Σαμαριά για την εμπειρία της διάσχισης, όμως οι αρχές υπενθυμίζουν ότι πρόκειται για απαιτητική διαδρομή, που χρειάζεται σωστή προετοιμασία, κατάλληλα παπούτσια, νερό, προσοχή στις οδηγίες των υπευθύνων και συνεχή ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες.

Το άνοιγμα της Σαμαριάς θεωρείται κάθε χρόνο ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου στην Κρήτη. Για τον τουρισμό των Χανίων και συνολικά του νησιού, ο Εθνικός Δρυμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πόλους έλξης για φυσιολάτρες, πεζοπόρους και επισκέπτες που αναζητούν εμπειρίες πέρα από το κλασικό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα».

Η φετινή επαναλειτουργία έρχεται με αυξημένα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας, σε μια προσπάθεια να συνδυαστεί η πρόσβαση σε έναν μοναδικό φυσικό προορισμό με καλύτερη διαχείριση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν μέσα στο φαράγγι.