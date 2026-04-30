Φαραντούρης: «Αποχώρησα από την ευρωομάδα της Αριστεράς - Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί την πολιτική αλλαγή»

Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή ο μόνος φορέας με κατεύθυνση, στίγμα, πρόγραμμα και εναλλακτική κυβερνητική πρόταση τόνισε ο Νικόλας Φαραντούρης, λίγες ώρες μετά την συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη και την «επισημοποίηση» της ένταξής του στο ΠΑΣΟΚ.

Μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης (30/4) στο Action24, ο ευρωβουλευτής και καθηγητής πανεπιστημίου αποκάλυψε ότι απέστειλε σήμερα επιστολή με την οποία ενημερώνει ότι αποχωρεί από την ευρωμάδα της Αριστεράς «με καλές εντυπώσεις και με συναδελφική διάθεση» και πρόσθεσε πως «αυτό που προσπαθώ εδώ και 1,5 χρόνο θα το συνεχίσω από την ευρωμάδα των ευρωσοσιαλιστών που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Αναφορικά με τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και για τους λόγους της πολιτικής του μετακίνησης στο ΠΑΣΟΚ, επισήμανε ότι ο κ. Ανδρουλάκης διαθέτει σημαντική εμπειρία από τη θητεία του στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. «Είναι ίσως ο μόνος πολιτικός αρχηγός σήμερα με άμεση γνώση των ευρωπαϊκών διαδικασιών και των μηχανισμών λήψης αποφάσεων», ανέφερε, τονίζοντας ότι αυτή η εμπειρία είναι κρίσιμη για τη χώρα.



Για την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι η διαγραφή του έγινε χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, λέγοντας μάλιστα πως «με διέγραψαν χωρίς να με ακούσουν». Είπε ακόμη ότι ο ίδιος παραμένει προσηλωμένος στη συνεργασία και τη σύμπλευση των δημοκρατικών δυνάμεων. «Χρειάζεται πολιτική αλλαγή και αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος φορέας με συγκροτημένο πρόγραμμα και εναλλακτική κυβερνητική πρόταση», σημείωσε.

«Με καλωσόρισε η Νάντια Γιαννακοπούλου»

Σχολιάζοντας επικριτικές τοποθετήσεις για τη μετακίνησή του, δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του σε χαρακτηρισμούς περί «γυρολόγου», επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα έχει υπάρξει μέλος μόνο ενός κόμματος. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ότι τον υποδέχθηκε και τον καλωσόρισε η Νάντια Γιαννακοπούλου η οποία είχε εκφράσει την θέση ότι η διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ δεν γίνεται με ανθρώπους που «έχουν πληγώσει» το κόμμα αλλά ούτε με «γυρολόγους».



Τέλος, αναφερόμενος στην πολιτική επικαιρότητα, υπογράμμισε ότι η τάση στην Ευρώπη είναι η τετραήμερη εργασία ενώ σημείωσε πως η αξιωματική αντιπολίτευση οφείλει να αξιοποιεί όλα τα θεσμικά μέσα για τη διαφάνεια. Επίσης, εξέφρασε τη στήριξή του στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.