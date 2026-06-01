«Φαρμακερό» μήνυμα Πολάκη σε Τσίπρα με... ροφό 13,5 κιλών: «Εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά»

Σαφή αιχμή για τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών και την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αφήνει ο Παύλος Πολάκης, μέσω... ψαρέματος.

Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ -πλέον ανεξάρτητος βουλευτής- επιδόθηκε στο αγαπημένο του χόμπι και, όπως το συνηθίζει, ανέβασε φωτογραφίες στο Facebook.

Ο Παύλος Πολάκης πόζαρε μαζί με έναν ροφό βάρους 13,5 κιλών που ψάρεψε στη θάλασσα, με το μήνυμά του στη λεζάντα του ποστ να έχει πολλούς αποδέκτες, τόσο στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ όσο και προς τον Αλέξη Τσίπρα.

«ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ!!! Ίσως και να 'ναι σημαδιακό…. Γιατί εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά!!!! Υγ. Ροφός 13.5 κιλά!!», έγραψε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Πολάκης έχει διαγραφεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, τον οποίο είχε κατηγορήσει για αδράνεια σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

