Φάρμακο για τη φλεγμονή μειώνει τα συμπτώματα κατάθλιψης - Τι δείχνει νέα μελέτη

Μια νέα κλινική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Psychiatry εξετάζει μια διαφορετική προσέγγιση στη θεραπεία της κατάθλιψης: όχι μέσω των κλασικών αντικαταθλιπτικών, αλλά μέσω της στόχευσης της φλεγμονής στο σώμα. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές διερεύνησαν αν η αναστολή μιας φλεγμονώδους πρωτεΐνης που ονομάζεται ιντερλευκίνη-6 (IL-6) μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα σε άτομα με δύσκολα αντιμετωπίσιμη κατάθλιψη.

Μια διαφορετική προσέγγιση στην κατάθλιψη: ο ρόλος της φλεγμονής

Η βασική ιδέα πίσω από τη μελέτη είναι ότι σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με κατάθλιψη υπάρχει χαμηλού βαθμού χρόνια φλεγμονή στο σώμα. Η IL-6 είναι μία από τις βασικές ουσίες που συμμετέχουν σε αυτή τη φλεγμονώδη αντίδραση και προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι μπορεί να επηρεάζει τη διάθεση, την ενέργεια και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Έτσι, οι επιστήμονες θέλησαν να δουν αν η αναστολή της θα μπορούσε να έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Η μελέτη περιέλαβε 30 ενήλικες με μέτρια έως σοβαρή κατάθλιψη που δεν ανταποκρίνονταν επαρκώς στα καταθλιπτικά και οι οποίοι είχαν επίσης ενδείξεις χαμηλού βαθμού φλεγμονής στο αίμα. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: η μία ομάδα έλαβε μια έγχυση του φαρμάκου τοσιλιζουμάμπη, ενός παράγοντα που μπλοκάρει τον υποδοχέα της IL-6, ενώ η άλλη έλαβε placebo (απλό φυσιολογικό ορό χωρίς δραστική ουσία). Η μελέτη ήταν διπλά τυφλή, δηλαδή ούτε οι ασθενείς ούτε οι ερευνητές γνώριζαν ποιος έπαιρνε τι, ώστε να αποφευχθεί η μεροληψία.

Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για τέσσερις εβδομάδες, με αξιολογήσεις στην αρχή και στη συνέχεια στις 7, 14 και 28 ημέρες. Οι επιστήμονες κατέγραψαν όχι μόνο τη συνολική ένταση της κατάθλιψης, αλλά και πιο συγκεκριμένα συμπτώματα, όπως κόπωση, άγχος, έλλειψη ευχαρίστησης, γνωστική λειτουργία και ποιότητα ζωής.

Τι έδειξε η κλινική δοκιμή με τοσιλιζουμάμπη

Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν στατιστικά «ισχυρές» διαφορές λόγω του μικρού δείγματος, κάτι που οι ίδιοι οι ερευνητές θεωρούσαν αναμενόμενο. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ένα σταθερό μοτίβο: οι ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο εμφάνισαν μεγαλύτερη βελτίωση σταδιακά μέσα στον χρόνο σε σύγκριση με το placebo. Η διαφορά γινόταν πιο εμφανής προς το τέλος της μελέτης, στην 28η ημέρα.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον ήταν ότι η βελτίωση δεν περιορίστηκε μόνο στη διάθεση, αλλά αφορούσε και σωματικά συμπτώματα όπως κόπωση, έλλειψη ενέργειας και αίσθηση εξάντλησης. Αυτά τα συμπτώματα θεωρούνται συχνά πιο ανθεκτικά στις κλασικές θεραπείες. Παράλληλα, παρατηρήθηκαν ενδείξεις βελτίωσης στο άγχος και στη γενική ποιότητα ζωής.

Σε επίπεδο κλινικής εικόνας, στο τέλος της μελέτης περίπου οι μισοί ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο παρουσίασαν ύφεση των συμπτωμάτων, έναντι περίπου ενός τρίτου στην ομάδα placebo. Αντίστοιχα, τα ποσοστά «ανταπόκρισης» στη θεραπεία ήταν επίσης υψηλότερα στην ομάδα του φαρμάκου. Αν και τα νούμερα αυτά πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή λόγω του μικρού δείγματος, δείχνουν μια πιθανή κλινική τάση.

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα της μελέτης αφορά τους βιοδείκτες φλεγμονής. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα μιας απλής εξέτασης αίματος, της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης υψηλής ευαισθησίας (hs-CRP), συνδέονταν καλύτερα με την ανταπόκριση στη θεραπεία σε σχέση με την ίδια την IL-6. Με άλλα λόγια, όσοι παρουσίαζαν υψηλότερη αρχική φλεγμονή φαίνεται να είχαν μεγαλύτερο όφελος. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στο μέλλον στον εντοπισμό των ασθενών που είναι πιο πιθανό να ανταποκριθούν σε τέτοιου είδους ανοσολογικές θεραπείες.

Η θεραπεία θεωρήθηκε γενικά ασφαλής. Δεν καταγράφηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και οι ήπιες παρενέργειες ήταν παρόμοιες στις δύο ομάδες. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς δείχνει ότι η στόχευση του ανοσοποιητικού συστήματος δεν προκάλεσε απρόβλεπτα προβλήματα στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

Συνολικά, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει οριστικά ότι η αναστολή της IL-6 θεραπεύει την κατάθλιψη. Το δείγμα είναι μικρό και η διάρκεια περιορισμένη. Ωστόσο, τα αποτελέσματα θεωρούνται ενθαρρυντικά και λειτουργούν ως «δοκιμή υπόθεσης», δείχνοντας ότι η φλεγμονή μπορεί να αποτελεί πραγματικό θεραπευτικό στόχο για μια υποομάδα ασθενών.

Η μελέτη ενισχύει μια ευρύτερη επιστημονική άποψη που βλέπει την κατάθλιψη όχι μόνο ως διαταραχή της ψυχικής υγείας, αλλά και ως μια κατάσταση που σε ορισμένες περιπτώσεις έχει βιολογικά και ανοσολογικά χαρακτηριστικά. Αν αυτό επιβεβαιωθεί σε μεγαλύτερες δοκιμές, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο εξατομικευμένες θεραπείες, όπου οι ασθενείς δεν θα αντιμετωπίζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο, αλλά με βάση το βιολογικό τους προφίλ.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για τις μελλοντικές θεραπείες

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι απαιτούνται μεγαλύτερες και μακροχρόνιες κλινικές δοκιμές για να φανεί αν η στόχευση της IL-6 μπορεί πραγματικά να αποτελέσει μια νέα θεραπευτική επιλογή. Παρ’ όλα αυτά, η ιδέα ότι η μείωση της φλεγμονής μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία κερδίζει πλέον όλο και περισσότερο επιστημονικό έδαφος.