Ένα πειραματικό φάρμακο για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας μπορεί να προσφέρει σημαντική ανακούφιση σε ανθρώπους που υποφέρουν από οστεοαρθρίτιδα στα γόνατα. Πρόκειται για τη ρετατρουτίδη (retatrutide), η οποία, σύμφωνα με δύο νέες κλινικές μελέτες, συνδέθηκε με μεγάλη μείωση του πόνου, ενώ σε ορισμένους συμμετέχοντες τα ενοχλήματα εξαφανίστηκαν εντελώς.

Τα αποτελέσματα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το φάρμακο οδήγησε παράλληλα σε σημαντική απώλεια σωματικού βάρους. Όπως αναφέρει το Everyday Health, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η απώλεια κιλών μπορεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι ασθενείς ένιωσαν καλύτερα στα γόνατά τους.

Η ρετατρουτίδη δεν έχει ακόμη λάβει έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) και παραμένει υπό διερεύνηση. Ωστόσο, τα νέα ευρήματα προσθέτουν μία ακόμη πιθανή χρήση στις θεραπευτικές εφαρμογές που εξετάζονται για το συγκεκριμένο φάρμακο.

Τι έδειξαν οι δύο κλινικές μελέτες

Τα αποτελέσματα προέρχονται από δύο μεγάλες κλινικές δοκιμές, με τις ονομασίες TRIUMPH-4 και TRIUMPH-1-OA, στις οποίες έλαβαν μέρος συνολικά περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι. Όλοι τους είχαν οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο, δηλαδή μια χρόνια πάθηση κατά την οποία φθείρεται σταδιακά ο αρθρικός χόνδρος, προκαλώντας πόνο, δυσκαμψία και δυσκολία στην κίνηση. Παράλληλα, είχαν αυξημένο σωματικό βάρος ή παχυσαρκία, με δείκτη μάζας σώματος τουλάχιστον 27.

Οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε ομάδες. Κάποιοι έλαβαν ενέσεις ρετατρουτίδης μία φορά την εβδομάδα, σε διαφορετικές δόσεις, ενώ άλλοι έλαβαν εικονικό φάρμακο (placebo), χωρίς δραστική ουσία. Στη συνέχεια, παρακολούθησαν την εξέλιξη του πόνου στα γόνατα και τις μεταβολές στο σωματικό βάρος. Για την αξιολόγηση του πόνου χρησιμοποιήθηκε μια καθιερωμένη κλίμακα από το 0 έως το 10. Όσο μεγαλύτερος ήταν ο αριθμός, τόσο εντονότερος ήταν ο πόνος που ανέφερε ο ασθενής.

Στην πρώτη μελέτη, η ομάδα που έλαβε τη δόση των 9 mg παρουσίασε μείωση του πόνου κατά 3,96 μονάδες κατά μέσο όρο, ενώ όσοι έλαβαν 12 mg εμφάνισαν μείωση κατά 3,74 μονάδες. Αντίθετα, στην ομάδα του placebo η αντίστοιχη μείωση ήταν 2,12 μονάδες. Η διαφορά ήταν σημαντική και ως προς το σωματικό βάρος. Οι συμμετέχοντες που έλαβαν ρετατρουτίδη έχασαν κατά μέσο όρο το 20% έως 23,7% του αρχικού τους βάρους, ανάλογα με τη δόση. Στην ομάδα του placebo η απώλεια περιορίστηκε στο 4,6%.

Ένα ακόμη αξιοσημείωτο εύρημα ήταν ότι περισσότεροι από ένας στους οκτώ ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο δεν ανέφεραν καθόλου πόνο στο γόνατο στο τέλος της δοκιμής.

Η δεύτερη μελέτη κατέγραψε επίσης βελτίωση. Ανάλογα με τη δόση της ρετατρουτίδης, ο πόνος μειώθηκε κατά 3,22 έως 3,64 μονάδες, ενώ στην ομάδα του placebo η μείωση ήταν 1,87 μονάδες. Όταν οι ερευνητές συνδύασαν τα αποτελέσματα των δύο μελετών, διαπίστωσαν ότι περίπου τα δύο τρίτα των ανθρώπων που έλαβαν ρετατρουτίδη πέτυχαν μείωση του πόνου τουλάχιστον κατά 50%. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ομάδα που έλαβε placebo ήταν 38%.

Γιατί η απώλεια βάρους μπορεί να ανακουφίζει τα γόνατα

Μία από τις βασικές εξηγήσεις για τη μείωση του πόνου είναι ότι η απώλεια κιλών περιορίζει την πίεση που δέχονται οι αρθρώσεις των κάτω άκρων. Τα γόνατα σηκώνουν σημαντικό μέρος του σωματικού βάρους, ιδιαίτερα κατά το περπάτημα, το ανέβασμα σκάλας και άλλες καθημερινές δραστηριότητες. Όταν κάποιος χάνει αρκετά κιλά, μειώνεται το φορτίο που καλούνται να διαχειριστούν οι αρθρώσεις. Αυτό μπορεί να περιορίσει τον πόνο και να διευκολύνει την κίνηση.

Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να παίζουν ρόλο οι φλεγμονώδεις διεργασίες. Η παχυσαρκία συνδέεται με μια κατάσταση χρόνιας, χαμηλού βαθμού φλεγμονής στον οργανισμό. Η σημαντική απώλεια λίπους ενδέχεται να περιορίζει ορισμένα από τα σήματα που προκαλούν φλεγμονή και να συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας των αρθρώσεων. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές αν η ρετατρουτίδη έχει κάποια πρόσθετη δράση που μειώνει άμεσα τη φλεγμονή ή αν η ανακούφιση οφείλεται κυρίως στην απώλεια βάρους. Αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά.

Ποιες είναι οι παρενέργειες του φαρμάκου

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οι δύο μελέτες κατέγραψαν και ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι σοβαρές παρενέργειες εμφανίστηκαν συχνότερα στους συμμετέχοντες που έλαβαν ρετατρουτίδη σε σύγκριση με όσους πήραν placebo. Επιπλέον, περισσότεροι ασθενείς διέκοψαν τη θεραπεία εξαιτίας των ανεπιθύμητων ενεργειών.

Τα συχνότερα προβλήματα αφορούσαν το πεπτικό σύστημα. Μεταξύ αυτών ήταν η ναυτία, η διάρροια και η δυσκοιλιότητα, συμπτώματα που έχουν αναφερθεί και σε άλλες θεραπείες που επηρεάζουν τις ορμόνες της όρεξης.

Όπως επισημαίνει το Everyday Health, τα αποτελέσματα των δύο κλινικών δοκιμών είναι ενθαρρυντικά, αλλά χρειάζεται περαιτέρω έρευνα προτού η ρετατρουτίδη μπορέσει να αξιολογηθεί ως θεραπευτική επιλογή για την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Προς το παρόν, το φάρμακο παραμένει πειραματικό και δεν έχει εγκριθεί για ευρεία χρήση.