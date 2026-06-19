Φάρμακο «καθαρίζει» τον εγκέφαλο από τις πρωτεΐνες του Αλτσχάιμερ - Ελπίδα για νέες θεραπείες

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Monash στην Αυστραλία ανακοίνωσαν ότι ένα πειραματικό φάρμακο που μεταφέρει χαλκό στον εγκέφαλο φαίνεται, σε εργαστηριακές συνθήκες, να μειώνει σημαντικά τις τοξικές πρωτεΐνες που σχετίζονται με τη νόσο αλτσχάιμερ και ταυτόχρονα να βελτιώνει τη μνήμη. Τα ευρήματα αυτά προέρχονται από προκλινική μελέτη, δηλαδή δοκιμές που έγιναν σε πειραματικά μοντέλα και όχι ακόμη σε ανθρώπους.

Πώς μπλοκάρει ο εγκέφαλος στο Αλτσχάιμερ

Η βασική ιδέα της έρευνας συνδέεται με το πώς ο εγκέφαλος καθαρίζει τα «απόβλητά» του. Στη νόσο Αλτσχάιμερ, συσσωρεύεται μια πρωτεΐνη που ονομάζεται βήτα-αμυλοειδές. Σε έναν υγιή εγκέφαλο, αυτή η πρωτεΐνη απομακρύνεται μέσω ενός φυσικού «φίλτρου» που λέγεται αιματοεγκεφαλικός φραγμός. Εκεί λειτουργούν ειδικές «αντλίες» καθαρισμού (όπως η γλυκοπρωτεΐνη P), οι οποίες μεταφέρουν τα άχρηστα στοιχεία από τον εγκέφαλο προς το αίμα για να αποβληθούν από τον οργανισμό. Στους ασθενείς με Αλτσχάιμερ όμως, αυτές οι αντλίες εξασθενούν, με συνέπεια το σύστημα καθαρισμού να μην λειτουργεί σωστά, οι τοξικές πρωτεΐνες να εγκλωβίζονται στον εγκέφαλο και να συσσωρεύονται σταδιακά, επηρεάζοντας τη μνήμη και τη σκέψη.

Τι κάνει το φάρμακο Cu(ATSM)

Οι ερευνητές δοκίμασαν μια ένωση με την ονομασία Cu(ATSM), ένα μόριο που μεταφέρει χαλκό και έχει ήδη μελετηθεί για άλλες νευρολογικές παθήσεις. Αυτό που διαπίστωσαν είναι ότι το συγκεκριμένο μόριο φαίνεται να επηρεάζει θετικά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, ενισχύοντας τη λειτουργία των «αντλιών» καθαρισμού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η θεραπεία αύξησε την παρουσία της γλυκοπρωτεΐνης P κατά περίπου 24% σε πειραματικό μοντέλο Αλτσχάιμερ. Αυτή η ενίσχυση θεωρείται σημαντική, γιατί πρακτικά σημαίνει ότι ο εγκέφαλος αποκτά μεγαλύτερη ικανότητα να απομακρύνει τις βλαβερές ουσίες που είχαν συσσωρευτεί.

Σε χρονικό διάστημα περίπου 56 ημερών, τα ζώα που έλαβαν τη θεραπεία εμφάνισαν μείωση των επιπέδων βήτα-αμυλοειδούς κατά περίπου 42%. Παράλληλα, παρατηρήθηκε και βελτίωση στη χωρική μνήμη — δηλαδή στην ικανότητα προσανατολισμού και απομνημόνευσης διαδρομών — η οποία έφτασε σχεδόν το 44%. Από τα ευρήματα προκύπτει ότι η παρέμβαση δεν επηρεάζει μόνο τις βιολογικές πλάκες στον εγκέφαλο, αλλά και τη λειτουργική συμπεριφορά.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι το φάρμακο δεν δρα μόνο ως «καθαριστικό» του εγκεφάλου, αλλά μπορεί να επαναφέρει μια πιο φυσιολογική λειτουργία του ίδιου του συστήματος απομάκρυνσης αποβλήτων. Με άλλα λόγια, δεν περιορίζεται στο να μειώνει τις τοξικές πρωτεΐνες, αλλά φαίνεται να διορθώνει και τη βασική δυσλειτουργία που επιτρέπει τη συσσώρευσή τους.

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι το Cu(ATSM) δεν είναι μια εντελώς άγνωστη ουσία. Έχει ήδη περάσει από δοκιμές ασφάλειας για άλλες παθήσεις, όπως για τη νόσο Πάρκινσον και την πλευρική αμυοτροφική σκλήρυνση (ALS). Αυτό σημαίνει ότι, θεωρητικά, θα μπορούσε να προχωρήσει πιο γρήγορα σε δοκιμές σε ανθρώπους με Αλτσχάιμερ, σε σύγκριση με μια νέα ουσία από το μηδέν.

Οι ερευνητές σημειώνουν επίσης ότι η μείωση του αμυλοειδούς έχει ήδη συνδεθεί με καλύτερη κλινική εικόνα σε ασθενείς, γεγονός που ενισχύει την πιθανή αξία των αποτελεσμάτων. Παρόλα αυτά, τονίζουν ότι χρειάζεται προσοχή, καθώς τα δεδομένα προέρχονται ακόμη από προκλινικό στάδιο.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι, πέρα από την ενίσχυση του «φίλτρου» του εγκεφάλου, το φάρμακο ίσως ενεργοποιεί και τα μικρογλοιακά κύτταρα — τα ανοσοκύτταρα του εγκεφάλου. Αυτά τα κύτταρα λειτουργούν σαν «καθαριστές» καθώς μπορούν να καταναλώνουν και να διασπούν τα τοξικά συσσωματώματα. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε η δράση του φαρμάκου θα είναι πιο πολυεπίπεδη από όσο αρχικά πιστεύεται.

Οι προοπτικές της μελέτης

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η μελέτη έρχεται σε μια περίοδο όπου οι μορφές άνοιας αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερη πρόκληση για τα συστήματα υγείας παγκοσμίως. Σε χώρες όπως η Αυστραλία, η νόσος Αλτσχάιμερ έχει ήδη αναδειχθεί σε μία από τις κύριες αιτίες θανάτου, ξεπερνώντας καρδιαγγειακές παθήσεις. Με τον πληθυσμό να γερνά και τα περιστατικά άνοιας να αυξάνονται, η ανάγκη για νέες, αποτελεσματικές θεραπείες γίνεται όλο και πιο επείγουσα.