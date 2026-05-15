«Φασίστες», «βδελύγματα» και «αίσχη»: Νέα «έκρηξη» στη Βουλή μεταξύ Άδωνι - Ζωής

Νέο επεισόδιο στη σκληρή βεντέτα ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου «παίχτηκε» στην Ολομέλεια της Βουλής, με τους δυο να έρχονται - ξανά - σε ευθεία ρήξη, αυτή τη φορά με αφορμή τις καταγγελίες εις βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας περί μη καταβολής δεδουλευμένων σε εργαζόμενη.

Για πολλοστή φορά εκτοξεύθηκαν βαρύτατες αλληλοκατηγορίες, ενώ δεν έλειψαν οι χαρακτηρισμοί. «Μου προκαλεί αηδία! Πρόκειται περί αίσχους! Είσαι αισχρή!», είπε, μεταξύ πολλών άλλων, ο υπουργός Υγείας, με εκείνη να του απαντά: «Εσείς είστε αισχρός! Βδέλυγμα είσαι!».

«Δέχτηκα ακραία κακοποίηση από βουλευτές της ΝΔ»

«Πυροκροτητής» της νέας έντασης υπήρξαν οι καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου περί «ακραίας κακοποίησης», «σωματικών και έμπρακτων απειλών» και «χτυπήματα χεριών» που δέχθηκε από τους βουλευτές της ΝΔ κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας.

«Μιλήσατε για κακοποιητές της ΝΔ. Ξέρουμε ποια κακοποίησε υπαλλήλους και συνεργάτες την περίοδο της μαύρης προεδρίας της. Χρωστάει χρήματα σε συνεργάτιδά της! Και κουνάει το δάχτυλο στην πλειοψηφία», απάντησε τότε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εκ μέρους της ΝΔ, προκαλώντας την αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία έκανε λόγο για «αισχρές» και «ελεεινές» συκοφαντίες.

«Της δώσατε λεφτά για να πει ψέματα»

«Κάθε φορά που μιλάτε για εργαζόμενη - πολλά λεφτά της δώσατε για να λέει τόσα ψέματα - θα μηνύεστε. Η κυρία Καρακίτσου έπαψε να εργάζεται σε εμάς από τα μέσα του Φεβρουαρίου του 2025. Κάνει καριέρα ως τραγουδίστρια. Έχει κάνει δημόσιες αναρτήσεις από την Πάρο με μαγιό την ώρα που εμείς εδώ δίναμε μάχη κατά των πολιτικών σας. Ήταν νταντά σε παιδάκι στην Πάρο για μήνες», υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επιχειρώντας να αντικρούσει τις εις βάρος της κατηγορίες, επιμένοντας να μιλά για «χυδαία ψεύδη» τα οποία οργανώθηκαν από τον «εσμό των παρακρατικών».

Οι βολές, ως αναμένετο, δεν έμειναν αναπάντητες από τον παριστάμενο υπουργό Υγείας, ο οποίος την κατηγόρησε πως «ξεπέρασε και τον χειρότερο της εαυτό».

«Είσαι φασίστας! Φασίστας!», φώναξε τότε εκείνη από τα έδρανα, με τον προεδρεύοντα Θανάση Μπούρα να αντιδρά εντόνως, ζητώντας να επικρατήσει σύνεση, ψυχραιμία και σεμνότητα, δεδομένου ότι στα θεωρεία βρίσκονταν παιδιά του δημοτικού.

«Να ελέγξει επιτέλους τις καταγγελίες της εργαζόμενης η Επιθεώρηση Εργασίας»

Επί της ουσίας της υπόθεσης πάντως, ο Άδωνις Γεωργιάδης επέμεινε πως σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν παρουσιαστεί, η καταγγέλλουσα είναι εργαζόμενη, δηλωμένη στο ΕΡΓΑΝΗ.

«Την ακούω τόση ώρα να λέει για την κουνιάδα σας κυρία Κεφαλά, ότι την είδαν με μαγιό. Μου προκαλεί αηδία! Πρόκειται περί αίσχους! Είσαι αισχρή!», φώναξε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανταποδίδει τους χαρακτηρισμούς: «Εσείς είστε αισχρός! Βδέλυγμα είσαι!», ακούστηκε να λέει εκτός μικροφώνου.

Ο υπουργός Υγείας ωστόσο συνέχισε, καλώντας την Επιθεώρηση Εργασίας να ολοκληρώσει τον έλεγχο της επίμαχης καταγγελίας και να αποφανθεί εάν υπήρξε πράγματι παράβαση.

«Σας κατήγγειλα για κουκούλωμα του εγκλήματος στη Βιολάντα, γι’ αυτο αρχίσατε αυτή την ιστορία! Κουκουλώσατε το έγκλημα στη Βιολάντα και καλείτε την Επιθεώρηση Εργασίας να ελέγξει την Πλεύση Ελευθερίας; Δεν ντρέπεστε λίγο;», ανταπάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και κατήγγειλε πως «στήσατε μόνοι σας ‘ψευδοεργατικό’, με πρόσωπο που είχε πάψει να είναι εργαζόμενη», η οποία όπως είπε, «συμπράττει μαζί σας, αντί να είναι ευγνώμων και κάνει και ανάρτηση ότι κάτι αλλάζει στο ΕΣΥ».