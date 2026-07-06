Fast fashion: Οι αόρατοι κίνδυνοι πίσω από τα φθηνά ρούχα – Το 69% με τοξικές χημικές ουσίες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην επιβολή νέου τέλους ύψους 3 ευρώ στα μικρά δέματα που εισάγονται από τρίτες χώρες, επιχειρώντας να περιορίσει την ανεξέλεγκτη εισροή προϊόντων από πλατφόρμες ultra fast fashion, όπως η Shein, η Temu και το AliExpress.

Ωστόσο, το μέτρο δεν αφορά μόνο την ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων, αλλά και την προστασία των καταναλωτών από προϊόντα που ενδέχεται να παραβιάζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφάλειας.

Η αγορά της fast fashion στην Ευρώπη έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο εισάγονται περίπου 4,5 εκατομμύρια τόνοι κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενώ περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια δέματα χαμηλής αξίας φτάνουν καθημερινά στις χώρες της ΕΕ, με τα παραπάνω brands να προσελκύουν πάνω από 400 εκατομμύρια αγοραστές τον μήνα.

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Τα «φθηνά» ρούχα που κρύβουν κινδύνους



Ωστόσο πίσω από τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μπορεί να κρύβονται σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία.

Πάνω από το 90% των προϊόντων αυτών κατασκευάζονται από συνθετικά υλικά όπως πολυεστέρας, νάιλον και ελαστάνη, τα οποία ουσιαστικά αποτελούν μορφές πλαστικού που δεν βιοδιασπώνται και με τον χρόνο διασπώνται σε μικροπλαστικά.

Μέχρι σήμερα, πολλά από αυτά τα προϊόντα αποστέλλονταν απευθείας από εργοστάσια εκτός Ευρώπης στους καταναλωτές, χωρίς να υπόκεινται στους ίδιους ελέγχους που ισχύουν για τα προϊόντα που εισάγονται μέσω των παραδοσιακών εμπορικών δικτύων.

Με το νέο καθεστώς, κάθε δέμα θα συνοδεύεται από ηλεκτρονικά στοιχεία παρακολούθησης, ενώ οι συνοριακές αρχές θα μπορούν να ελέγχουν τις αποστολές για παράνομα επίπεδα χημικών ουσιών και για παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας πριν εισέλθουν στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Pelle Moos, εμπειρογνώμονα σε θέματα χημικών ουσιών και υπεύθυνο πολιτικής στην οργάνωση καταναλωτών BEUC, «κάθε δευτερόλεπτο περίπου 200 προϊόντα εισέρχονται στην ΕΕ και μόνο ένα μικρό ποσοστό τους ελέγχεται».



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Υψηλά ποσοστά μη συμμόρφωσης



Σύμφωνα με στοιχεία ευρωπαϊκών οργανώσεων καταναλωτών, τα ποσοστά μη συμμόρφωσης στα προϊόντα που πωλούνται μέσω πλατφορμών ultra fast fashion φτάνουν ακόμη και το 70%-80%.

Παράλληλα, περισσότερες από επτά στις δέκα επίσημες ειδοποιήσεις της ΕΕ για υφάσματα αφορούν άμεσους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, όπως σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, εγκαύματα από υπερβολική φορμαλδεΰδη και έκθεση σε βαρέα μέταλλα.

Εξάλλου η οργάνωση καταναλωτών Testachats δοκίμασε επίσης παιδικά παιχνίδια της Shein και τα αποτελέσματα είναι ανησυχητικά.

«Μόνο ένα παιχνίδι ήταν πλήρως συμμορφωμένο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν επιλέξαμε προϊόντα που φαίνονταν μη ασφαλή. Επιλέξαμε τυχαία 45 παιχνίδια. Περίπου το 60% παρουσίαζε πραγματικό κίνδυνο ασφάλειας, όπως μικρά εξαρτήματα που θα μπορούσαν να καταποθούν ή ηλεκτρονικά εξαρτήματα που δεν ήταν κατάλληλα προστατευμένα», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Laura Clays.

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Οι χημικές ουσίες που εντοπίζονται στα προϊόντα



Εργαστηριακοί έλεγχοι των τελευταίων ετών αποκάλυψαν ότι σημαντικό ποσοστό προϊόντων υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια του ευρωπαϊκού κανονισμού REACH για τις χημικές ουσίες.

Μεταξύ των ουσιών που εντοπίστηκαν περιλαμβάνονται:

Φθαλικές ενώσεις, που συνδέονται με ορμονικές διαταραχές και προβλήματα γονιμότητας.

που συνδέονται με ορμονικές διαταραχές και προβλήματα γονιμότητας. PFAS, τα λεγόμενα «παντοτινά χημικά», που παραμένουν για χρόνια στον οργανισμό και στο περιβάλλον.

τα λεγόμενα «παντοτινά χημικά», που παραμένουν για χρόνια στον οργανισμό και στο περιβάλλον. Φορμαλδεΰδη, η οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς και, σε μακροχρόνια έκθεση, αυξημένο κίνδυνο καρκίνου.

η οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς και, σε μακροχρόνια έκθεση, αυξημένο κίνδυνο καρκίνου. Μόλυβδος και κάδμιο, δύο βαρέα μέταλλα με σοβαρές επιπτώσεις στο νευρικό σύστημα, τα νεφρά και την ανάπτυξη των παιδιών.

Σε ορισμένα δείγματα, οι συγκεντρώσεις φθαλικών ενώσεων ήταν έως και 200 φορές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια της ΕΕ, ενώ σε αδιάβροχα μπουφάν καταγράφηκαν επίπεδα PFAS που ξεπερνούσαν ακόμη και κατά 3.000 φορές τα προβλεπόμενα όρια.

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Πώς εκτίθενται οι καταναλωτές



Οι ειδικοί εξηγούν ότι η έκθεση στις συγκεκριμένες χημικές ουσίες δεν περιορίζεται μόνο στην άμεση επαφή με το ύφασμα.

Η θερμότητα του σώματος, ο ιδρώτας και η πολύωρη χρήση μπορούν να διευκολύνουν τη μεταφορά ορισμένων ουσιών στο δέρμα.

Παράλληλα, μικροΐνες και χημικά κατάλοιπα μπορεί να εισπνέονται, ενώ τα μικρά παιδιά διατρέχουν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο επειδή συχνά βάζουν τα ρούχα ή τα παιχνίδια στο στόμα.

Η νέα στρατηγική της Ευρώπης



Με την επιβολή του νέου τέλους και την αυστηροποίηση των τελωνειακών διαδικασιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να περιορίσει την κυκλοφορία προϊόντων που δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και να ενισχύσει τους ελέγχους στις μαζικές εισαγωγές από πλατφόρμες ultra fast fashion.

Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού, αλλά και η προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς οι συνεχείς έλεγχοι δείχνουν ότι πίσω από τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές μπορεί να κρύβονται σημαντικοί χημικοί κίνδυνοι για τους καταναλωτές.

Με πληροφορίες από Euronews.com