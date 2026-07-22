Fast track προσλήψεις με ένα κλικ από το κινητό – Πώς θα λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν προσλήψεις προσωπικού μέσα σε λίγα λεπτά, ακόμη και από το κινητό τηλέφωνο. Το νέο σύστημα, που προβλέπεται στον πρόσφατο εργασιακό νόμο, φιλοδοξεί να περιορίσει σημαντικά τη γραφειοκρατία και να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες επιχειρήσεων που χρειάζονται προσωπικό για έκτακτες ή απρόβλεπτες ανάγκες.

Η νέα διαδικασία αφορά συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο ημερών την εβδομάδα και αναμένεται να αξιοποιηθεί κυρίως από κλάδους όπως η εστίαση, ο τουρισμός, η φιλοξενία, οι εκδηλώσεις και η διοργάνωση θεαμάτων, όπου η ανάγκη για προσωπικό προκύπτει συχνά αιφνιδιαστικά.

Πώς θα γίνεται η πρόσληψη

Η διαδικασία θα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά.

Ο εργοδότης θα καταχωρίζει στην ειδική πλατφόρμα τους βασικούς όρους της απασχόλησης πριν από την έναρξη της εργασίας. Αμέσως μετά, ο εργαζόμενος θα λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του μέσω της εφαρμογής myErgani, όπου θα μπορεί να αποδεχθεί ψηφιακά την πρόταση εργασίας.

Με την ηλεκτρονική αποδοχή ολοκληρώνεται η πρόσληψη, χωρίς να απαιτούνται οι χρονοβόρες διαδικασίες που ίσχυαν μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, μέσω της ίδιας εφαρμογής θα πραγματοποιούνται και οι δηλώσεις που αφορούν την οργάνωση του χρόνου εργασίας, καθώς και η λήξη της σύμβασης, περιορίζοντας σημαντικά τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις.

Ένα έντυπο αντί για τέσσερα

Με το νέο σύστημα απλοποιείται αισθητά η διαδικασία υποβολής στοιχείων προς το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».

Αντί των τεσσάρων διαφορετικών εντύπων που απαιτούνταν μέχρι σήμερα, ο εργοδότης θα υποβάλλει πλέον ένα μόνο ψηφιακό έντυπο, γεγονός που μειώνει τόσο τον χρόνο όσο και το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις.

Έρχεται στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία η αγορά εργασίας καταγράφει ιστορικά υψηλή ζήτηση προσωπικού.

Τα τελευταία στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» δείχνουν ότι μόνο τον Μάιο πραγματοποιήθηκαν 368.429 προσλήψεις, ενώ οι αποχωρήσεις ανήλθαν σε 235.699, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 132.730 νέες θέσεις εργασίας.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα του πρώτου πενταμήνου του 2026. Από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο καταγράφηκαν 1.361.618 προσλήψεις και 1.028.775 αποχωρήσεις, με το ισοζύγιο απασχόλησης να διαμορφώνεται στις 332.843 νέες θέσεις εργασίας, επίδοση που αποτελεί την υψηλότερη για το πρώτο πεντάμηνο από το 2001.

Ποιες επιχειρήσεις θα ωφεληθούν

Το νέο εργαλείο σχεδιάστηκε κυρίως για επιχειρήσεις που χρειάζονται προσωπικό για σύντομο χρονικό διάστημα και με μεγάλη ταχύτητα.

Ξενοδοχεία, εστιατόρια, επιχειρήσεις catering, χώροι εκδηλώσεων και γενικότερα ο τουριστικός κλάδος αναμένεται να είναι οι βασικοί χρήστες της εφαρμογής, καθώς θα μπορούν να καλύπτουν έκτακτες ανάγκες ακόμη και τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες χωρίς τις καθυστερήσεις που δημιουργούσε μέχρι σήμερα η υφιστάμενη διαδικασία.

Κυρώσεις για αδήλωτη εργασία

Το υπουργείο Εργασίας ξεκαθαρίζει ότι η νέα ευελιξία συνοδεύεται από αυστηρότερους ελέγχους.

Εάν εργαζόμενος απασχοληθεί χωρίς να έχει προηγηθεί η ψηφιακή πρόταση εργασίας και η ηλεκτρονική αποδοχή της μέσω του myErgani, θα θεωρείται αδήλωτη εργασία και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ειδικές προβλέψεις υπάρχουν επίσης για την απασχόληση ανηλίκων και πολιτών τρίτων χωρών, καθώς κατά την ηλεκτρονική διαδικασία θα πρέπει να επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Με την εφαρμογή του νέου συστήματος, το υπουργείο Εργασίας επιδιώκει να συνδυάσει μεγαλύτερη ευελιξία στις προσλήψεις με πλήρη ψηφιακή καταγραφή της εργασιακής σχέσης, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις και ενισχύοντας ταυτόχρονα τους μηχανισμούς ελέγχου της αδήλωτης εργασίας.