Fast track προσλήψεις με ένα κλικ: Έρχεται νέα πλατφόρμα για εργασία 2 ημερών σε τουρισμό, εστίαση

Με ρυθμούς ρεκόρ κινείται ήδη η αγορά εργασίας, καθώς τουρισμός, ξενοδοχεία και εστίαση αναζητούν προσωπικό ενόψει της κορύφωσης της θερινής περιόδου.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αυξημένων αναγκών, το Υπουργείο Εργασίας ετοιμάζεται να θέσει σε λειτουργία τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Ταχεία Πρόσληψη», ένα εργαλείο που φιλοδοξεί να μειώσει δραστικά τη γραφειοκρατία και να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να καλύπτουν έκτακτες ανάγκες προσωπικού μέσα σε λίγα λεπτά.

Η νέα εφαρμογή θα επιτρέπει προσλήψεις διάρκειας έως 2 ημερών την εβδομάδα, ακόμη και σε αργίες και Σαββατοκύριακα, μέσω κινητού τηλεφώνου. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» και της εφαρμογής myErgani, χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται σήμερα.

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η απασχόληση καταγράφει ιστορικά υψηλές επιδόσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της «Εργάνης», μόνο τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκαν 352.335 προσλήψεις, ενώ το ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 145.209 θέσεις εργασίας, επίδοση που αποτελεί την καλύτερη για μήνα Απρίλιο από το 2001.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στο σύνολο του πρώτου τετραμήνου του 2026. Οι προσλήψεις άγγιξαν τις 993.189, ενώ δημιουργήθηκαν καθαρά 200.113 νέες θέσεις εργασίας, καταγράφοντας την ισχυρότερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Φωτο αρχείου: Intime

Πώς θα λειτουργεί η νέα εφαρμογή

Το νέο μοντέλο πρόσληψης βασίζεται σε μια εξαιρετικά απλοποιημένη διαδικασία. Ο εργοδότης θα δηλώνει ηλεκτρονικά τους βασικούς όρους της απασχόλησης πριν από την έναρξη της εργασίας και ο εργαζόμενος θα λαμβάνει άμεσα ειδοποίηση στο κινητό του μέσω της εφαρμογής myErgani.

Με την ψηφιακή αποδοχή της πρότασης από τον εργαζόμενο, η πρόσληψη θα ολοκληρώνεται αυτόματα. Έτσι, η αναγγελία πρόσληψης, η δήλωση ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας και η αναγγελία λήξης της σύμβασης ενσωματώνονται ουσιαστικά σε μία ενιαία διαδικασία.

Στην πράξη, το νέο σύστημα περιορίζει τη γραφειοκρατία στο ελάχιστο, καθώς αντί για τέσσερα διαφορετικά έντυπα θα απαιτείται μόνο μία ηλεκτρονική καταχώριση.

Οι επιχειρήσεις που αναμένεται να αξιοποιήσουν περισσότερο το νέο εργαλείο είναι εκείνες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, την εστίαση, τις εκδηλώσεις και τη φιλοξενία, όπου οι ανάγκες για προσωπικό προκύπτουν συχνά αιφνιδιαστικά και απαιτούν άμεσες λύσεις.

Τουρισμός και εστίαση οδηγούν την αγορά εργασίας

Τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» αποτυπώνουν ξεκάθαρα ότι ο τουρισμός αποτελεί τον βασικό κινητήριο μοχλό της απασχόλησης αυτή την περίοδο. Τον Απρίλιο, οι περισσότερες προσλήψεις καταγράφηκαν στην εστίαση με 96.274 νέες θέσεις εργασίας και στα καταλύματα με 90.046 προσλήψεις. Ακολούθησε το λιανεμπόριο με 21.982 νέες συμβάσεις.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στις ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Στην κορυφή βρίσκονται σερβιτόροι, βοηθοί σερβιτόρων, μπάρμαν και τραπεζοκόμοι με περισσότερες από 64.000 προσλήψεις μέσα σε έναν μήνα. Ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες εμφανίζονται επίσης για μάγειρες, καμαριέρες, υπαλλήλους υποδοχής ξενοδοχείων, καθαριστές και λαντζέρηδες.

Παράλληλα, σημαντική ζήτηση καταγράφεται και σε διοικητικές θέσεις, όπως γραμματείς, υπάλληλοι γραφείου, πωλητές και ταμίες, επιβεβαιώνοντας ότι η ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας επηρεάζει οριζόντια ολόκληρη την αγορά εργασίας.

Το Υπουργείο Εργασίας εκτιμά ότι η «Ταχεία Πρόσληψη» θα αποτελέσει ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη ψηφιοποίηση των εργασιακών διαδικασιών, διευκολύνοντας τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζομένους, χωρίς να θίγονται οι δικλίδες ελέγχου για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Για τον λόγο αυτό, η απασχόληση χωρίς προηγούμενη ψηφιακή δήλωση και αποδοχή της σύμβασης θα εξακολουθεί να θεωρείται αδήλωτη εργασία και θα επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.