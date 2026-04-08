Φέιγ βολάν τα ρουσφέτια των βουλευτών

Προκαταβολικά το γράφω.

Αυτή η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο τέλος (για τη ΝΔ) θα καταλήξει, μεταξύ άλλων, σε μία συζήτηση για εκείνους που βγήκαν μπροστά στις στιγμές της κρίσης και στους... άλλους που κρύφτηκαν όταν στο εσωτερικό της κυβέρνησης επικρατούσε μεγάλη αντάρα.

Κατά τα άλλα χθες κάπως ταράχθηκαν τα κοινοβουλευτικά «νερά» όταν ο υπουργός της Υγείας (που σίγουρα ανήκει στην πρώτη κατηγορία των παραπάνω) προειδοποίησε ή απείλησε- κατά άλλους - ότι θα κάνει φέιγ βολάν τα ρουσφέτια που του έχουν ζητήσει βουλευτές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα οποία έχει κρατήσει στο κινητό του, όπως λέει.

Μεταξύ μας δεν είναι και το ασφαλέστερο σημείο, το κινητό του Άδωνι δηλαδή, για να φυλάει τέτοια πράγματα αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση.

«Job description» χαρακτήρισε ο κ. Γεωργιάδης το ρουσφέτι που ζητάμε από τους βουλευτές όλοι οι πολίτες. Οπότε άθελά του- ή όχι -άνοιξε αυτή την επικίνδυνη συζήτηση:

Όλα στη φόρα, τα ρουσφέτια φέιγ βολάν. Από όλους όσοι τα έχουν ζητήσει από υπουργούς, υφυπουργούς κτλ. Και να πάμε και πίσω.

Είναι μια ωραία ιδέα. Και μια γοητευτική πρόκληση.