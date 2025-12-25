Φενέρμπαχτσε: Επανεξετάστηκε για τα ναρκωτικά ο πρόεδρος Σαράν μετά την σύλληψή του

O πρόεδρος της Φενέρμπατχσε Σαντετίν Σαράν, συνελήφθη την Τετάρτη (24/12) και κατηγορείται για παροχή ναρκωτικών ουσιών και για διευκόλυνση στη χρήση τους, καθώς είχαν βρεθεί ίχνη κοκαΐνης στα μαλλιά του, και σε λίγες ώρες θα μεταφερθεί στα Δικαστήρια του Τσαγκλαγιάν ώστε να αποφανθεί η δικαιοσύνη για τη τύχη του.

Χθες το βράδυ υπήρξε τοποθέτηση για τα τεκτενόμενα, από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Φενερμπαχτσέ, Αχμέτ Μουράτ Εμανέτογλου και τον αντιπρόεδρος του συλλόγου Μουράτ Σαλάρ.

Ο Αχμέτ Μουράτ Εμανέτογλου ανέφερε από τη μεριά του: «Λυπούμαστε πολύ, είμαστε εδώ ως διοίκηση. Ο πρόεδρος μας είπε ότι δεν είχε δει ποτέ στη ζωή του τέτοια ουσία. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί από τον πρόεδρό μας. Είχαμε ένα ερωτηματικό στο τεστ. «Μήπως υπάρχει ψευδώς θετικό αποτέλεσμα;». Λάβαμε γνώμες από ειδικούς.



Οι εξετάσεις ούρων, αίματος και νυχιών ήταν αρνητικές. Μόνο η εξέταση μαλλιών ήταν θετική. Μόνο ένα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί ψευδώς θετικό. Φάρμακα και βότανα μπορούν να οδηγήσουν σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Μπορεί επίσης να είναι περίπτωση μόλυνσης. Μπορεί να είναι επαφή με κάποιον που το έχει χρησιμοποιήσει. Πολλοί άνθρωποι έρχονται να τον επισκεφθούν εδώ. Στο περιβάλλον και στη συσκευή όπου πραγματοποιείται η εξέταση, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι παραπλανητικό λόγω του προηγούμενου ατόμου.



Ο πρόεδρος μας ήρθε εδώ με την πρώτη πτήση για κάτι που δεν είχε δει και χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή του. Επειδή δεν το είδε και δεν το χρησιμοποίησε, ζήτησε να επαναληφθεί η εξέταση στην Ιατροδικαστική. Ρώτησε επίσης πού αλλού θα μπορούσε να κάνει αυτή την εξέταση. Θα ζητήσουμε την επανάληψη αυτής της εξέτασης στην Ιατροδικαστική».

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Τούρκικης ομάδας είπε τα εξής: «Tα αποτελέσματα των εξετάσεων του προέδρου μας ανακοινώθηκαν το πρωί. Στη συνέχεια, υποβλήθηκε σε εξετάσεις σε ένα πιο ανεξάρτητο μέρος και επέστρεψε στον σύλλογο. Ο πρόεδρος μας πήγε με τους προσωπικούς του δικηγόρους και τους δικηγόρους του συλλόγου στις αρχές για να συνεργαστεί μαζί τους. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Ως Φενερμπαχτσέ, θα βγούμε από αυτή τη διαδικασία πιο δυνατοί».

Οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης

Οι οπαδοί της Φενερμπαχτσέ βγήκαν στους δρόμους μετά την σύλληψη του Σαντετίν Σαράν διαμαρτυρόμενοι υπέρ της διοίκησης της ομάδας τους φωνάζοντας «Η κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί. Είμαστε οι στρατιώτες του Μουσταφά Κεμάλ». Οι κινητοποιήσεις έγιναν τόσο χθες το βράδυ, όσο και σήμερα κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο του Τσαγκλαγιάν, όπου αναμένεται να μεταφερθεί Σαράν για την υπόθεσή του.