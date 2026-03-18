Φενέρμπαχτσε: Προκαλεί τον Παναθηναϊκό AKTOR βγάζοντας μπλούζα με το buzzer beater του Μπόλντγουϊν

Η Φενέρμπαχτσε πέρασε νικηφόρα (85-83) από τις εγκαταστάσεις του Telekom Center Athens ενάντια στον Παναθηναϊκό AKTOR για την 28η αγωνιστική της EuroLeague και η διοίκηση των Τούρκων θέλοντας να απαθανατίσει τη στιγμή έθεσε σε κυκλοφορία μπλούζα με το νικητήριο καλάθι του Γουέιντ Μπόλντγουϊν.

Οι ιθύνοντες της Φενέρμπαχτσε θέλοντας, βέβαια να μετριάσουν τις αντιδράσεις που μπορεί να προκληθούν καθώς το τέλος του αγώνα στο ΟΑΚΑ συνοδεύτηκε από ένταση μετά από την αντίδραση του Λεσόρ για τον πανηγυρισμό του Μπόλντγουιν, αποφάσισαν τα έσοδα από το ειδικό μπλουζάκι να διατεθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η μπλούζα είναι διαθέσιμη στη μπουτίκ της ομάδας και κυκλοφορεί σε τρία διαφορετικά χρώματα. Οι Κωνσταντινουπολίτες, μάλιστα συνόδευσαν την κυκλοφορία της με ένα promo video, στο οποίο δείχνει τη φάση με τον Μπόλντγουιν στη συνέχεια να την κρατάει ως... έπαθλο.

Bazı anlar paylaştıkça büyür.



Parkedeki o anı birlikte yaşadık.



Şimdi o anın hatırasını farklı hikâyelere ulaştırarak paylaşıyoruz.



Fenerium’un destekleriyle, Koruncuk, Darüşşafaka, LÖSEV, TEV, Down Sendromlular derneklerindeki kardeşlerimize o anın hatırasını taşıyan… pic.twitter.com/I835I5kowF — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) March 17, 2026

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδιάς κόντρα στο «τριφύλλι», αφού σημείωσε συνολικά 13 πόντους και 9 ασίστ, ενώ σκοράροντας ένα πολύ δύσκολο καλάθι σε νεκρό χρόνο έστειλε στο καναβάτσο τους γηπεδούχους, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του Γιασκεβίτσιους.