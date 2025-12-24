Φενέρμπαχτσε: Συνελήφθη ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας, Σαντετίν Σαράν

Νέα εξέλιξη στον αθλητισμό της Τουρκίας «ταράζει» τα νερά ξανά. Ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντεντίν Σαράν, συνελήφθη την Τετάρτη (24/12) από τις τουρκικές Αρχές, όπως γνωστοποίησε η ίδια η ομάδα μέσω ανακοίνωσης της.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος της σύλληψης του ισχυρού άνδρα της Φενέρ, με την ανακοίνωση του κλαμπ να μην αναφέρει παραπάνω πληροφορίες. Υπενθυμίζουμε πως πριν από μερικές ημέρες, ο Σαράν κλήθηκε να καταθέσει στην Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά ναρκωτικές ουσίες, με τη διαδικασία να διαρκεί περίπου δύο ώρες. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν και σε έρευνα της κατοικίας του.

Kamuoyu ve Büyük Fenerbahçe Camiasına Duyuru



Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır.



Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti… pic.twitter.com/FWbNf1kUM9 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 24, 2025

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

«Ο πρόεδρος μας, κ. Σαντετίν Σαράν, συνελήφθη σήμερα το βράδυ από την Επαρχιακή Διοίκηση της Χωροφυλακής, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας, από το γραφείο του προέδρου της Φενερμπαχτσέ.



Η εν λόγω έρευνα συνεχίζεται και η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου, υπό την αρμοδιότητα και ευθύνη των αρμόδιων αρχών.



Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι ο Πρόεδρός μας θα αντιμετωπίσει και αυτή τη διαδικασία με σύνεση και ψυχραιμία, όπως έχει κάνει μέχρι σήμερα.



Οι εργασίες που διεξάγονται προς το συμφέρον του συλλόγου μας θα συνεχιστούν αδιάκοπα. Ο Πρόεδρός μας, κ. Σαντετίν Σαράν, θα αφήσει πίσω του αυτές τις μέρες και θα συνεχίσει να εργάζεται με αποφασιστικότητα για το σύλλογό μας.



Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σεκίπ Μοστούρογλου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι δικηγόροι του συλλόγου και οι δικηγόροι του Προέδρου μας, κ. Σάντετιν Σαράν, συνοδεύουν τον Πρόεδρο μας στη σχετική διαδικασία».