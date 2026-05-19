Φενερμπαχτσέ: Τόσα εισιτήρια εξασφάλισε για το Final Four σύμφωνα με στέλεχος της ομάδας

Ο «πυρετός» της εύρεσης εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας συνεχίζεται για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, της Φενερμπαχτσέ και της Βαλένθια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσιεύονται σε Ελλάδα και εξωτερικό, οι Έλληνες φίλοι του Ολυμπιακού έχουν εξασφαλίσει τα περισσότερα και αμέσως μετά ακολουθούν οι Τούρκοι. Σε δηλώσεις στελέχους της τουρκικής ομάδας, έγινε γνωστή η εικόνα που έχουν μέχρι στιγμής στην Τουρκία.



Ο Τσεμ Τσερίτσι, μέλος του ΔΣ της Φενέρ, δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι εκτιμά ότι η παρουσία των φιλάθλων της ομάδας του κυμαίνεται μεταξύ 4000 με 4500 και ίσως αυξηθεί κι άλλο. Ανέφερε επίσης ότι η δική του πληροφόρηση είναι ότι περίπου 8000 εισιτήρια είναι στα χέρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού.



👀 Final Four’da Olympiakos-Fenerbahçe maçı için taraftar sayıları



🟡🔵 Cem Ciritci: “8.000 civarı biletleri olacak, bizim beklentimiz de 4000-4500 civarı Fenerbahçe taraftarının orda olmasını öngürüyoruz,bu sayı artabilir de tabii..



Yeterli bir sayı diye düşünüyorum.”



Οι δύο ομάδες, που αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη παρουσία φιλάθλων στο T-Center, θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους τη Παρασκευή 22/05 στις 18:00 για μια θέση στον μεγάλο τελικό. Και δεν αποκλείεται μετά τον αγώνα τους, οι οπαδοί του ηττημένου να πουλήσουν τα εισιτήριά τους και να αλλάξει η ισορροπία μεταξύ των φιλάθλων στον τελικό.