Φενερμπαχτσέ: Τόσα εισιτήρια εξασφάλισε για το Final Four σύμφωνα με στέλεχος της ομάδας
Στέλεχος της Φενέρ μοιράστηκε την πληροφόρησή του σχετικά με το πόσα εισιτήρια έχει η ομάδα του, αλλά και ο Ολυμπιακός.
Ο «πυρετός» της εύρεσης εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας συνεχίζεται για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, της Φενερμπαχτσέ και της Βαλένθια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσιεύονται σε Ελλάδα και εξωτερικό, οι Έλληνες φίλοι του Ολυμπιακού έχουν εξασφαλίσει τα περισσότερα και αμέσως μετά ακολουθούν οι Τούρκοι. Σε δηλώσεις στελέχους της τουρκικής ομάδας, έγινε γνωστή η εικόνα που έχουν μέχρι στιγμής στην Τουρκία.
Ο Τσεμ Τσερίτσι, μέλος του ΔΣ της Φενέρ, δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι εκτιμά ότι η παρουσία των φιλάθλων της ομάδας του κυμαίνεται μεταξύ 4000 με 4500 και ίσως αυξηθεί κι άλλο. Ανέφερε επίσης ότι η δική του πληροφόρηση είναι ότι περίπου 8000 εισιτήρια είναι στα χέρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού.
Οι δύο ομάδες, που αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη παρουσία φιλάθλων στο T-Center, θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους τη Παρασκευή 22/05 στις 18:00 για μια θέση στον μεγάλο τελικό. Και δεν αποκλείεται μετά τον αγώνα τους, οι οπαδοί του ηττημένου να πουλήσουν τα εισιτήριά τους και να αλλάξει η ισορροπία μεταξύ των φιλάθλων στον τελικό.