Η τελευταία πανσέληνος του φθινοπώρου ετοιμάζεται να φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στους λάτρεις της αστρονομίας αλλά και σε όσους απολαμβάνουν να παρατηρούν τα ουράνια φαινόμενα.

Πρόκειται για το περίφημο «Φεγγάρι του Κάστορα» (Beaver Moon), την Πανσέληνο του Νοεμβρίου, η οποία φέτος έχει έναν επιπλέον λόγο να τραβήξει τα βλέμματα: θα είναι υπερπανσέληνος (Supermoon).

Το φαινόμενο κορυφώνεται την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, όταν η Σελήνη θα φτάσει στη φάση της πλήρους φωτεινότητάς της, προσφέροντας την ευκαιρία για μια ξεχωριστή παρατήρηση στον ουρανό.

(IMAGO / Pond5 Images)

Πότε θα δούμε την Πανσέληνο του Νοεμβρίου

Η ακριβής στιγμή της Πανσελήνου είναι στις 16:53 ώρα Ελλάδας, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου. Ωστόσο, το φεγγάρι θα φαίνεται σχεδόν ολόγιομο και τις προηγούμενες αλλά και τις επόμενες νύχτες, με τις 23, 24 και 25 Νοεμβρίου να προσφέρονται για παρατήρηση.

Στην Αθήνα, η ανατολή της Σελήνης την Τρίτη υπολογίζεται περίπου στις 16:40, ενώ η καλύτερη στιγμή για να την απολαύσει κανείς είναι κοντά στην ανατολή της, όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα.

Εκείνη την ώρα, το φεγγάρι μπορεί να αποκτήσει εντυπωσιακές πορτοκαλί ή χρυσαφένιες αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα φωτογενές σκηνικό. Πρόκειται για ένα οπτικό αποτέλεσμα που συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο το φως της Σελήνης διαπερνά την ατμόσφαιρα όταν βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα»

Το όνομα Beaver Moon έχει τις ρίζες του στις παραδόσεις των αυτοχθόνων πληθυσμών της Βόρειας Αμερικής και στις εποχικές δραστηριότητες των κοινοτήτων της περιοχής.

Ο Νοέμβριος ήταν παραδοσιακά η περίοδος κατά την οποία οι κάστορες προετοίμαζαν τις φωλιές και τα φράγματά τους ενόψει του χειμώνα, συγκεντρώνοντας τροφή και εξασφαλίζοντας την επιβίωσή τους κατά τους ψυχρούς μήνες.

Την ίδια περίοδο, οι κυνηγοί τοποθετούσαν παγίδες για κάστορες, προκειμένου να εξασφαλίσουν τις πολύτιμες γούνες τους πριν παγώσουν τα ποτάμια και οι λίμνες.

Έτσι, η πανσέληνος που συνδέθηκε με αυτή την εποχή του χρόνου απέκτησε την ονομασία «Φεγγάρι του Κάστορα», η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα.

Γιατί η φετινή Πανσέληνος είναι Supermoon

Η φετινή Πανσέληνος έχει και ένα επιπλέον αστρονομικό ενδιαφέρον, καθώς συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία η Σελήνη βρίσκεται πολύ κοντά στο περίγειό της, δηλαδή στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της προς τη Γη.

Αυτό σημαίνει ότι θα εμφανίζεται ελαφρώς μεγαλύτερη και φωτεινότερη σε σύγκριση με μια συνηθισμένη πανσέληνο, χαρακτηριστικό που της προσδίδει τον τίτλο της υπερπανσελήνου.

Σύμφωνα με τα αστρονομικά δεδομένα, η απόσταση της Σελήνης από τη Γη κατά την κορύφωση του φαινομένου θα είναι περίπου 360.768 χιλιόμετρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαφορά στο φαινόμενο μέγεθος δεν είναι πάντοτε εύκολα αντιληπτή με γυμνό μάτι. Ωστόσο, όταν η Σελήνη βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα, η γνωστή οφθαλμαπάτη της Σελήνης μπορεί να την κάνει να φαίνεται πολύ μεγαλύτερη από ό,τι όταν βρίσκεται ψηλά στον ουρανό.

Η Πανσέληνος της Φράουλας / Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)

Οι άλλες ονομασίες της Πανσελήνου του Νοεμβρίου

Το «Φεγγάρι του Κάστορα» δεν είναι η μοναδική ονομασία που έχει αποδοθεί στην πανσέληνο του Νοεμβρίου.

Σε διαφορετικές παραδόσεις συναντάμε επίσης:

Φεγγάρι του Θρήνου (Mourning Moon): Μια ονομασία που συναντάται σε κελτικές παραδόσεις και συνδέεται με τη σκοτεινή περίοδο του έτους και τη μετάβαση προς τον χειμώνα.

Μια ονομασία που συναντάται σε κελτικές παραδόσεις και συνδέεται με τη σκοτεινή περίοδο του έτους και τη μετάβαση προς τον χειμώνα. Φεγγάρι του Παγετού (Frost Moon): Η ονομασία συνδέεται με τις πρώτες ισχυρές παγωνιές και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας που χαρακτηρίζουν την περίοδο.

Η Πανσέληνος του Νοεμβρίου αποτελεί, επομένως, κάτι περισσότερο από ένα ακόμη εντυπωσιακό ουράνιο φαινόμενο. Είναι ένα από τα παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο οι παραδόσεις, οι εποχικές αλλαγές και η παρατήρηση του ουρανού συνδέθηκαν διαχρονικά στην ανθρώπινη ιστορία.