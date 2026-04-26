«Φέραμε το Κύπελλο στη Μεγαλόνησο»: Η άφιξη των οπαδών του ΟΦΗ στο λιμάνι του Ηρακλείου

Η ιστορία ξαναγράφτηκε όπως το 1987! Ο ΟΦΗ είναι ξανά Κυπελλούχος Ελλάδας, λύγισε τον ΠΑΟΚ και έβαλε φωτιά σε ολόκληρη την Κρήτη!

Το απόγευμα της Κυριακής (26/4) κατέπλευσε στο λιμάνι του Ηρακλείου το πλοίο με τους φίλους του ΟΦΗ που είχαν ταξιδέψει στον Βόλο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος απέναντι στον ΠΑΟΚ. Όπως ήταν αναμενόμενο, το κλίμα ήταν πανηγυρικό. «Φέραμε το κύπελλο στη Μεγαλονήσο», ακουγόταν από τα χείλη των ενθουσιωδών οπαδών, οι οποίοι, παρά την κούραση, αντίκρισαν με λαχτάρα τον τόπο τους και επέστρεψαν θριαμβευτές.