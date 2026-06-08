«Φέρε μας την πολιτική συμφωνία με τον Τσίπρα» - Στα σχοινιά ο Φάμελλος μετά το «άκυρο» από την ΕΛΑΣ

«Να μας φέρει την πολιτική συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα», διαμηνύουν στο Σωκράτη Φάμελλο, τα στελέχη της μειοψηφίας. Την ίδια στιγμή, η Λ. Αμαλίας δεν δείχνει να ενδιαφέρεται καθώς, όπως αναφέρουν πηγές από το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού: «σεβόμαστε όποια απόφαση λαμβάνει κάθε κόμμα όποια και αν αυτή είναι. Τα εσωκομματικά του κάθε κόμματος είναι δική του υπόθεση».

Η τελευταία απόφαση της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να «έδειξε» την σύμπλευση με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά φαίνεται πως θα υπάρξουν και νέα επεισόδια σε ένα πολιτικό σήριαλ, με απρόβλεπτες εξελίξεις.

Όλα τα σενάρια

-η μειοψηφία να ζητήσει άμεσα νέα συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής για αντικατάσταση γραμματέα του κόμματος. Είναι δεδομένο πως αυτό, αν γίνει αποδεκτό θα ζητηθεί εκ προοιμίου από τον Σωκράτη Φάμελλο, να καταθέσει επισήμως στην Κουμουνδούρου, την πολιτική συμφωνία με τον πρώην πρωθυπουργό.

-με δεδομένο πως ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει στην αρχική του στάση, δηλαδή «καμία συνεργασία με κόμμα», το παραπάνω σενάριο αυτομάτως δεν πρόκειται να γίνει δεκτό από την πλειοψηφία.

-να παραμείνει όπως έχει και σε ισχύ η απόφαση της κεντρικής επιτροπής και εν ευθέτω χρόνω να υπάρξουν νέες πρωτοβουλίες.

-επί του παρόντος δεν υπάρχει ούτε επιτροπή ψηφοδελτίων, ούτε επιτροπή προγράμματος, είτε για τις επερχόμενες εκλογές, είτε για την προοπτική συνεργασίας με άλλα κόμματα. Γεγονός που κάνει ακόμη πιο σύνθετο το όλο ζήτημα.

-η χρονική αναβολή των επί μέρους ζητημάτων, όπως είναι η ανάλυση της απόφασης της κεντρικής επιτροπής προς τα μέλη και τις οργανώσεις, η καθαρή απάντηση για κάθοδο ή μη στις εκλογές, η καθαρή απάντηση στη διάλυση ή όχι του ΣΥΡΙΖΑ, προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο πονοκέφαλο και περισσότερα ερωτήματα.

-η τελευταία απόφαση διευκολύνει, πλέον ανοιχτά εκείνους που ήδη έχουν αποφασίσει να ενισχύσουν την νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή τους βουλευτές, τα μέλη, τα στελέχη, τους ψηφοφόρους.

-εάν όλα αυτά δεν λάβουν εικόνα και μορφή τότε, όπως εκτιμάται από πολλούς, δεν αποκλείεται η Σολομώντεια λύση της σύγκλησης ενός Διαρκούς Συνεδρίου που θα κληθεί να λάβει οριστικές αποφάσεις.

Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα σε αποδρομή. Κανείς δεν αποκλείει να μη συμβεί τίποτα από τα παραπάνω και απλώς, κάποια στιγμή, όλα να συμβούν «εν τοις πράγμασι».

Πολλοί είναι εκείνοι που αναμένουν, πια, τη μαζική φυγή στελεχών ή την ηχηρή στάση βουλευτών που θα αναφέρονται ανοιχτά στον Αλέξη Τσίπρα.