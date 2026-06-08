Ferrari και HP συνεργάζονται για ένα πολύ ξεχωριστό laptop

Η HP και η Scuderia Ferrari παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό limited edition laptop, το HP Scuderia Ferrari AI PC, που στοχεύει ξεκάθαρα σε συλλέκτες και fans του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με τιμή στα 5.599 δολάρια και μόλις 4.999 κομμάτια παγκοσμίως.



Σχεδιασμός με αγωνιστικό DNA

Το HP Scuderia Ferrari AI PC ξεχωρίζει με το έντονο κόκκινο χρώμα και το διαφανές τμήμα στο καπάκι, που αποκαλύπτει μέρος του εσωτερικού hardware, θυμίζοντας κάλυμμα μηχανής μονοθεσίου. Το σασί παραπέμπει σε premium ZBook, αλλά με σχεδιαστικές πινελιές της Ferrari, όπως το λογότυπο της Scuderia και custom γραμματοσειρά της ιταλικής ομάδας στα πλήκτρα. Η παραγωγή θα περιοριστεί στα μόλις 4.999 αριθμημένα κομμάτια.



Χαρακτηριστικά και επιδόσεις

Παρά τον συλλεκτικό χαρακτήρα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μόνο τυπικά δεν είναι: στο εσωτερικό βρίσκεται ένας επεξεργαστής Intel Core Ultra X7 με Intel Arc γραφικά, 64 GB RAM και 1TB SSD. Η οθόνη είναι 14 ιντσών OLED αφής με ανάλυση 3K, προσφέροντας υψηλή φωτεινότητα και έντονα χρώματα, ενώ το πληκτρολόγιο διαθέτει φωτισμό RGB ανά πλήκτρο με ειδικά θεματικά εφέ. Σε επίπεδο συνδεσιμότητας, το σύστημα προσφέρει δύο θύρες USB C Thunderbolt 4, μία επιπλέον USB C 10Gbps, USB A, HDMI και υποδοχή ακουστικών, καλύπτοντας κάθε χρήση.



Διαθεσιμότητα και τιμολόγηση

Το HP Scuderia Ferrari AI PC θα διατεθεί από τις 12 Ιουνίου μέσω του HP.com στις ΗΠΑ. Παράλληλα θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό αγορών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Γερμανία, η Ιαπωνία και άλλες επιλεγμένες χώρες, ενισχύοντας τον premium και συλλεκτικό χαρακτήρα της έκδοσης. Η HP το παρουσιάζει ως «συλλεκτικό αντικείμενο για όσους δίνουν προτεραιότητα σε ισχύ, αποκλειστικότητα και design χωρίς συμβιβασμούς».

