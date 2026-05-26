Δείτε την νέα ηλεκτρική Ferrari Luce: Η αστρονομική τιμή και το DNA της Apple

Η 25η Μαΐου του 1947 έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία της αυτοκίνησης. Ήταν η μέρα που η Ferrari πέτυχε την πρώτη της νίκη στη Ρώμη, με τον Franco Cortese να οδηγεί τη θρυλική 125 S. Ακριβώς 79 χρόνια μετά, το Maranello επέστρεψε στην αιώνια πόλη για να αποκαλύψει τη Ferrari Luce. Και τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο. Η Luce δεν είναι απλώς ένα ακόμα μοντέλο· είναι ένα ολοκληρωτικό σοκ στο σύστημα. Είναι το αυτοκίνητο που αποδεικνύει ότι ακόμη και ένας ζωντανός μύθος πρέπει να εξελίσσεται όταν ο κόσμος γύρω του αλλάζει.

Το νέο, απαιτητικό κοινό και η «αναγκαστική» στροφή

Για δεκαετίες, η Ferrari απευθυνόταν σε ένα πολύ συγκεκριμένο, παραδοσιακό κοινό: Στους λάτρεις του καθαρόαιμου, θορυβώδους εσωτερικής καύσης κινητήρα. Όμως, οι καιροί άλλαξαν. Μια νέα γενιά αγοραστών έχει αναδυθεί. Είναι digital natives, εκτιμούν την τεχνολογία, την πολυτέλεια της άνεσης, τη βιωσιμότητα, αλλά δεν θέλουν να θυσιάσουν ταχύτητα και prestige.

Για να κερδίσει αυτό το κοινό, η Ferrari έπρεπε να αλλάξει. Η Luce είναι η απάντηση σε αυτή την ανάγκη: η πρώτη Ferrari στην ιστορία με 4 πόρτες και 5 πραγματικές θέσεις. Η κατάργηση του κλασικού κεντρικού τούνελ μετάδοσης επέτρεψε στους Ιταλούς να δημιουργήσουν ένα ευρύχωρο «σαλόνι», χωρίς όμως να χάσουν ούτε σπιθαμή από τον σπορ χαρακτήρα τους.

Το «άγγιγμα» της Apple και η απλότητα της LoveFrom

Αν κοιτάξεις τη Luce, θα καταλάβεις αμέσως ότι κάτι είναι διαφορετικό. Η σχεδίασή της δεν ανατέθηκε αποκλειστικά στο εσωτερικό στούντιο του Maranello, αλλά δόθηκε δημιουργική ελευθερία στη LoveFrom – το σχεδιαστικό κολεκτίβο των Sir Jony Ive και Marc Newson, των ανθρώπων που καθόρισαν την αισθητική της Apple. Η επιρροή της Apple είναι διάχυτη. Υπάρχει μια σχεδιαστική «καθαρότητα» και μια εκλεπτυσμένη απλότητα που ενώνει το εξωτερικό, το εσωτερικό και το interface. Ο θόλος από κρύσταλλο (glass house) αγκαλιάζει το αμάξωμα, ενώ τα μηχανικά κουμπιά ακριβείας συνυπάρχουν αρμονικά με ψηφιακές οθόνες της Samsung Display και υλικά όπως το Gorilla Glass. Είναι η επιτομή του "human-centric" design: η τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου, με τη λειτουργικότητα που θα περίμενε κανείς από ένα iPhone.

Όταν η ηλεκτροκίνηση γίνεται το απόλυτο όπλο

Πολλοί φοβήθηκαν ότι η ηλεκτροκίνηση θα αλλοίωνε την ψυχή της Ferrari. Οι Ιταλοί, όμως, έκαναν το αντίθετο: εκμεταλλεύτηκαν την απουσία του παραδοσιακού κινητήρα για να τα αλλάξουν όλα και να φτάσουν τις επιδόσεις σε επίπεδα που η βενζίνη απλά δεν μπορεί να αγγίξει. Τοποθετώντας τέσσερις ηλεκτροκινητήρες –έναν σε κάθε τροχό– δημιούργησαν μια μοναδική πλατφόρμα. Η Luce αποδίδει 1.050 ίππους και κάνει το 0-100 χλμ/ώρα σε μόλις 2,5 δευτερόλεπτα. Το μυστικό, όμως, κρύβεται στον απόλυτο έλεγχο. Κάθε τροχός στρίβει, επιταχύνει και αναρτάται ανεξάρτητα, προσφέροντας μια ρευστή, σχεδόν τηλεπαθητική οδηγική εμπειρία.

Ακόμα και το πρόβλημα του «βουβού» ηλεκτρικού κινητήρα λύθηκε με ιταλική ευφυΐα. Ένα πατενταρισμένο σύστημα αισθητήρων «ακούει» τις δονήσεις των μηχανικών μερών και τις φιλτράρει, δημιουργώντας έναν αυθεντικό, λειτουργικό ήχο που θυμίζει ηλεκτρική κιθάρα και αλλάζει ανάλογα με τις ορέξεις του οδηγού.

Είναι μία πραγματική Ferrari;

Ναι, είναι μια πραγματική Ferrari, αλλά με έναν εντελώς ανατρεπτικό τρόπο. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που μιλούν για απάτη και για ένα AppleCar χαρακτηριστηκό είναι το "AI video" των "angelesdeathhighway" που δημοσιεύουμε.

• Δεν πρόκειται για κάποιο concept car ενός τρίτου σχεδιαστή ή για ένα απλό project «φαντασίας». Είναι το επίσημο, επόμενο μεγάλο κεφάλαιο που παρουσίασε το ίδιο το Maranello.

• Αν και σπάει κάθε μέχρι τώρα παράδοση της εταιρείας (είναι πλήρως ηλεκτρική, τετράπορτη και πενταθέσια), παραμένει μια γνήσια Ferrari για τρεις βασικούς λόγους:

• Κατασκευάζεται στο Maranello: Η μπαταρία, οι τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, τα εξελιγμένα συστήματα ελέγχου και το πλαίσιο έχουν σχεδιαστεί, εξελιχθεί και κατασκευάζονται in-house από τους ίδιους τους μηχανικούς της Ferrari, προστατευμένα με πάνω από 60 νέες πατέντες.

• DNA επιδόσεων: Με 1.050 ίππους, 0-100 σε 2,5 δευτερόλεπτα, τεχνολογία ανάρτησης από την κορυφαία F80 και μεταφορά τεχνογνωσίας από τους αγώνες αντοχής (Le Mans / 499P), η Luce στοχεύει στην απόλυτη οδηγική συγκίνηση, όχι απλώς στη μετακίνηση.

• Φέρει το όνομα και την έγκριση της μάρκας: Η Ferrari επέλεξε να την παρουσιάσει με κάθε επισημότητα, συνδέοντάς την μάλιστα με την ιστορική πρώτη νίκη του Cavallino Rampante το 1947.



Είναι η Ferrari της νέας εποχής. Μπορεί να μην έχει τον κλασικό V12 κάτω από το καπό, αλλά έχει το ίδιο πάθος για την υπέρβαση των ορίων.

Τι νέο έχει η Luce με μια ματιά:

• Τετρακινητήριο Hypercar: 4 ηλεκτροκινητήρες (ένας σε κάθε τροχό) με συνολική ισχύ 1.050 ίππων.

• Καταιγιστικές Επιδόσεις: 0-100 χλμ/ώρα σε 2,5'', 0-200 χλμ/ώρα σε 6,8'' και τελική ταχύτητα που ξεπερνά τα 310 χλμ/ώρα.

• Αυτονομία & Φόρτιση: Μπαταρία 122 kWh με αυτονομία πάνω από 530 χλμ. και υποστήριξη ταχείας φόρτισης έως 350 kW.

• Χώροι για 5 άτομα: Η πρώτη 5θέσια, 4πορτη Ferrari στην ιστορία, χάρη στην έξυπνη διάταξη της ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής.

• Σχεδίαση LoveFrom: Μινιμαλιστική αισθητική με την υπογραφή των πρώην σχεδιαστών της Apple και κορυφαίο drag coefficient.

• Ψηφιακός Αναλογικός Κόσμος: Μηχανικοί διακόπτες που συνδυάζονται με κυρτές οθόνες, Gorilla Glass και ηχοσύστημα 3.000W με 21 ηχεία.

• Έξυπνα Paddles: Πατενταρισμένα paddles στο τιμόνι που επιτρέπουν στον οδηγό να ελέγχει προοδευτικά την ώθηση της ροπής ή την ανάκτηση ενέργειας.

• Βιωσιμότητα: Εκτεταμένη χρήση ανακυκλωμένου αλουμινίου που μειώνει τις εκπομπές CO2 κατά την παραγωγή κατά 70%.