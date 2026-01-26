Πλειστηριασμοί με βαριά ονόματα: Ferrari, ξενοδοχεία και βίλες επωνύμων βγαίνουν στο σφυρί

Με καταιγισμό πλειστηριασμών ξεκινά η εβδομάδα με ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία που δεν περιορίζονται σε «τυπικά». Στο μενού των πλειστηριασμών υπάρχουν μεγάλα ξενοδοχεία, πολυτελείς κατοικίες, εμπορικά ακίνητα και –για τους φίλους της ταχύτητας– ένα ιταλικό supercar.

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου επανέρχεται ο πλειστηριασμός για το ξενοδοχείο «Αντωνιάδης» στην Καλαμπάκα. Πρόκειται για μονάδα 4 αστέρων, 98 δωματίων, στο κέντρο της πόλης, με συνολική επιφάνεια 4.764 τ.μ.

Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 3,28 εκατ. ευρώ, καθιστώντας το ακριβότερο ακίνητο της εβδομάδας. Δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται το σφυρί – μέχρι σήμερα, κάθε φορά κάτι… το σταματά.

Στην ίδια ημερομηνία βγαίνει και το ξενοδοχείο «Ροδινή» στην Αχαΐα, 89 δωματίων, σε οικόπεδο 3.191 τ.μ., με τιμή πρώτης προσφοράς 1,64 εκατ. ευρώ.

Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος ξανά στο στόχαστρο

Επαναληπτικός πλειστηριασμός αφορά ακίνητο του τραγουδιστή Μάκη Χριστοδουλόπουλου και της συζύγου του στην Αιγιαλεία. Το πακέτο περιλαμβάνει κύρια κατοικία, δύο ημιτελείς μεζονέτες, πισίνα, βοηθητικά κτίσματα και οικόπεδο με πρόσοψη στον αιγιαλό.

Το ακίνητο του Μάκη Χριστοδουλόπουλου

Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στις 593.100 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο καλλιτέχνης έχει ήδη χάσει ακίνητο στην Κηφισιά στις αρχές του 2025.

Ferrari στο σφυρί – Και μάλιστα με… δεύτερη προσπάθεια

Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκεντρώνει η Ferrari 612 Scaglietti, που βγαίνει ξανά σε πλειστηριασμό μετά από άγονο σφυρί. Το αυτοκίνητο εκτιμήθηκε στις 110.000 ευρώ, με τιμή εκκίνησης 73.350 ευρώ. V12 κινητήρας, 540 ίπποι, τελική 320 χλμ./ώρα και 0-100 σε 4’’ – αλλά χωρίς μπαταρία και χωρίς άδεια κυκλοφορίας. Λεπτομέρειες που, όπως φαίνεται, δεν τρόμαξαν… αρκετά την πρώτη φορά.

Η οικογένεια Παπαγεωργίου και το Avenue

Στο «κάδρο» μπαίνει και μέλος της οικογένειας Παπαγεωργίου της Τρόπαια Συμμετοχικής. Στις 28 Ιανουαρίου προγραμματίζονται δύο πλειστηριασμοί για καταστήματα στο εμπορικό κέντρο Avenue Mall,με τιμές εκκίνησης 360.000 και 206.000 ευρώ.

Η βίλα της Εκάλης και η μεγάλη ανατροπή

Το «βαρύ χαρτί» της υπόθεσης είναι η πολυτελής βίλα στην Εκάλη. Αρχικά η τιμή πρώτης προσφοράς είχε οριστεί στα 1,64 εκατ. ευρώ.

Μετά από δικαστική ανακοπή, όμως, το δικαστήριο έκρινε ότι πρόκειται για ακίνητο υψηλών προδιαγραφών – με πέντε υπνοδωμάτια, τέσσερα σαλόνια, αυτοματισμούς, ενδοδαπέδια θέρμανση και συνολική επιφάνεια άνω των 1.000 τ.μ.

Η νέα τιμή εκκίνησης εκτοξεύτηκε στα 2,7 εκατ. ευρώ. Όχι απλώς ανατροπή – κανονική… αναβάθμιση.

Γριβέας, Βάτσικα και σφυριά στη Μάνη

Η εβδομάδα κλείνει με πλειστηριασμούς σε βάρος του Κυριάκου Γριβέα και της συζύγου του. Στο επίκεντρο, πολυτελής μεζονέτα στο Οίτυλο Μάνης με τιμή εκκίνησης 458.000 ευρώ, αλλά και αγροτεμάχιο με λιθόκτιστη αποθήκη και ελαιόδεντρα, στα 25.000 ευρώ.

Οι πλειστηριασμοί αυτής της εβδομάδας δεν είναι απλώς πολλοί. Είναι «ηχηροί», επώνυμοι και –σε ορισμένες περιπτώσεις– με τιμές που είτε καταρρέουν είτε… απογειώνονται. Το real estate, ακόμη και στο σφυρί, έχει πάντα ιστορία. Και συχνά, δράμα.