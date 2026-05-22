«Φέρτε ζώα...»: Τι ζητούσε στο τηλέφωνο ο 43χρονος Ζωνιανός για να ξεπεράσει τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Δεν κατάφερε τελικά να αποφύγει τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο 43χρονος Ζωνιανός, ο οποίος στις 2 Απριλίου είχε καταφέρει να τον ακυρώσει, ενώ στο μεταξύ φρόντισε να δανειστεί το απαραίτητο ζωικό κεφάλαιο από συγγενείς και φίλους προκειμένου να φαίνεται ότι έχει στην κατοχή του ζώα, ώστε να δικαιολογεί τις επιδοτήσεις που έπαιρνε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, ο έλεγχος στον 43χρονο και την 35χρονη σύζυγό του, πραγματοποιήθηκε τελικά στις στις 13 Μαΐου κι ενώ το ζευγάρι είχε ενημερωθεί για τον επικείμενο έλεγχο δύο ημέρες πριν.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, στο πλαίσιο των νέων επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ εναντίον εγκληματικών ομάδων στην Κρήτη, ο 43χρονος καταγράφεται στα τηλέφωνα να μπαίνει στην ίδια διαδικασία ώστε, από συγγενείς και φίλους, να μαζέψει έναν ικανοποιητικό αριθμό ζώων και να κυλήσουν όλα ομαλά στον έλεγχο.

Φωτό: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/Image Online/ΙΝΤΙΜΕ

Ο 43χρονος Ζωνιανός φέρεται να πραγματοποιεί διαδοχικές επαφές με τον πατέρα του, τον αδερφό του, συγγενείς και συντέκνους προκειμένου να τον συνδράμουν με τα ζώα. Στα τηλέφωνα φέρεται να δίνει οδηγίες στον πατέρα και τον αδερφό του, ώστε να του μεταφέρουν τα ζώα στο ποιμνιοστάσιο που διατηρεί στην περιοχή του Καλού Χωριού.

Φέρεται ακόμα να κανονίζει με συγκεκριμένα πρόσωπα, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, να του τοποθετήσουν και τα ενώτια την παραμονή του ελέγχου. Κάποιοι δινουν 100 πρόβατα, άλλοι λιγότερα και ένας προσφέρει όλο το κοπάδι του.

Αγόραζαν αυτοκίνητα από παράνομες επιδοτήσεις

Από το υλικό της δικογραφίας προκύπτει ότι το ζευγάρι, ο 43χρονος και η σύζυγός του, «βιοπορίζονται αποκλειστικά από την κτηνοτροφία και χρησιμοποιούν τα έσοδα που λαμβάνουν για την ανάπτυξη της κοινωνικοοικονομικής τους ζωής, νομιμοποιώντας τα έσοδά τους από εγκληματική δραστηριότητα μέσω της διοχέτευσης σε αγορές όπως αυτές προκύπτουν από την κατάσχεση τεσσάρων οχημάτων στην κατοχή τους».

Ως προς την ενημέρωση των Αρχών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τους επιτόπιους ελέγχους, αναφέρεται ότι οι ελεγχόμενοι κατάφεραν τελικά να παρουσιάσουν στους ελεγκτές ότι κατέχουν αριθμό ζώων που πλησιάζει σε αυτό που έχουν δηλώσει. Ειδικότερα, η 35χρονη σύζυγος δηλώνει στο μητρώο της 978 προβατοειδή και παρουσίασε 762 προβατοειδή, ενώ ο 43χρονος δηλώνει στο μητρώο 750 προβατοειδή και παρουσίασε 763 προβατοειδή.

Επίσης, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εστάλησαν στην ΕΛΑΣ τα έντυπα-αντίγραφα όλων των επιτόπιων ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στους δύο, από το έτος 2018 έως και σήμερα, συνολικά 7 έλεγχοι καθώς και αντίγραφα των ενιαίων δηλώσεων εκμετάλλευσης έτους 2025.

Σε αυτά αναφέρονται τα ποσά των ενισχύσεων που έχουν λάβει από τους βοσκοτόπους που δηλώνουν, όμως δεν αναφέρονται τα χρηματικά ποσά που λαμβάνουν από την εκτροφή των προβάτων που δηλώνουν στο κτηνοτροφικό τους μητρώο.