«Ferto» στο Άμστερνταμ: Ο Ακύλας κέρδισε το κοινό πριν τη Eurovision 2026

Στο Άμστερνταμ βρέθηκε ο Ακύλας, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή μεγάλου μουσικού event, ερμηνεύοντας ζωντανά το τραγούδι «Ferto», με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Η εμφάνισή του πραγματοποιήθηκε το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, στο πλαίσιο του Eurovision in Concert, ενός από τα σημαντικότερα pre-parties του θεσμού, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο καλλιτέχνες και θαυμαστές από όλη την Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Έλληνας καλλιτέχνης παρουσίασε το «Ferto» μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό, δίνοντας μια πρώτη «γεύση» από όσα θα δούμε στη σκηνή της Eurovision.

Το συγκεκριμένο event αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς πριν τον μεγάλο διαγωνισμό, με τη συμμετοχή των περισσότερων εκπροσώπων των χωρών, αλλά και χιλιάδων fans.

Ο Ακύλας εμφανίστηκε διατηρώντας το χαρακτηριστικό του στυλ, που έχει ήδη συνδεθεί με την προώθηση του τραγουδιού του.

Συγκεκριμένα, επέλεξε να φορέσει τον μαύρο σκούφο και τα γυαλιά ηλίου που τον συνοδεύουν σε κάθε του εμφάνιση, ολοκληρώνοντας το look με ένα ασπρόμαυρο κοστούμι, ενισχύοντας τη σκηνική του ταυτότητα.