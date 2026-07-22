Φεστιβάλ Χίου 2026: Προσωπικότητες διεθνούς κύρους και καλλιτέχνες δίνουν φέτος το «παρών»

Η φετινή χρονιά αποτελεί ορόσημο για το «THE CHIOS FESTIVAL» καθώς συμπληρώνονται πέντε χρόνια δημιουργικής πορείας και ετοιμάζονται εμβληματικές εορταστικές δράσεις στις οποίες θα παραστούν ως εκλεκτοί προσκεκλημένοι ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, κ.κ. Θεόδωρος Β’, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης, καθώς και ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Νικηφόρος Διαμαντούρος.

Το 5ο «THE CHIOS FESTIVAL», μια σημαντική δράση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί από τις 25 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, υπό την αιγίδα της UNESCO και του American-Hellenic Chamber of Commerce.

100 χρόνια Ακαδημία Αθηνών

Η Δευτέρα 31 Αυγούστου είναι αφιερωμένη στον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών, μέσα από μια Περιφερειακή εκδήλωση υψηλού επιστημονικού και ακαδημαϊκού κύρους. Η εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό από τον Σταμάτη Κριμιζή, Ακαδημαϊκό, Επόπτη του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διαστήματος και τέως Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών. Η βραδιά συγκεντρώνει κορυφαίες προσωπικότητες της διεθνούς επιστημονικής, επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Συμμετέχουν ως ομιλητές ο κ. Σίμος Παληός, Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (BRFAA) στον οποίο θα απονεμηθεί τιμή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη, η κ. Αλεξάνδρα Τουρούτογλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νευρολογίας στο Harvard Medical School και Διευθύντρια Απεικονιστικών Λειτουργιών στη Μονάδα Μετωποκροταφικών Διαταραχών του Massachusetts General Hospital, ο κ. Στυλιανός Ε. Αντωναράκης, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και Ομότιμος Καθηγητής Γενετικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, ο κ. Γεώργιος Χρούσος, Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, Διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας, επικεφαλής στην Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, ο κ. Αθανάσιος Σ. Φωκάς, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και Καθηγητής Μη Γραμμικών Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, καθώς και ο κ. Olle Kämpe, Καθηγητής Ενδοκρινολογίας στο Karolinska Institutet και Πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής (2025).

Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, ντοκιμαντέρ

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 25 Αυγούστου με συναυλία του Akyla και θεατρική παράσταση με την Χριστίνα Κλούβα και συνεχίζονται στο ιστορικό Casteli με ομιλία της ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου και συναυλία της Ελένης Δήμου. Η Μαρία Κάλλας θα έχει την τιμητική της με την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ για τη ντίβα «Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία – Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας», ενώ τον κόσμο της κλασικής μουσικής θα συνεπάρει και η διακεκριμένη σοπράνο Χριστίνα Πουλίτση με την συνοδεία του πιανίστα Δημήτρη Γιάκα.

Στο Casteli θα προβληθεί το συναρπαστικό ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν». Στο Κάστρο της Χίου θα πραγματοποιηθεί έκθεση του Σωτήρη Σόρογκα. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στον Ανάβατον με την παράσταση της Κατερίνας Διδασκάλου και τον «Μονόλογο της Κλυταιμνήστρας» της Marguerite Yoursenar. Μαζί της θα είναι η Χιώτισσα Αναστασία Γαλερού – Βλάση.

Παρουσιαστές του Φεστιβάλ θα είναι ο Γιώργος Κουβαράς, η Αντριάνα Παρασκευοπούλου, η Κατερίνα Γκαγκάκη και η Καλλιρόη Μυριαγκού.