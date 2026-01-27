Φεβρουάριος 2026: Τα 4 ζώδια που λυτρώνονται από δοκιμασίες ετών

Ο Φεβρουάριος καταφθάνει και αναμένεται να είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μήνες του 2026, με σημαντικές εξελίξεις τόσο προσωπικές όσο και συλλογικές που θα φέρουν αέρα αλλαγής και μία νέα πορεία και κατεύθυνση! Σημαντικό στοιχείο είναι πως ο Φεβρουάριος δεν θα είναι απλώς μόνο ένας μήνας εξελίξεων, αλλά ο σταθμός της μεγάλης λύτρωσης ιδιαίτερα για τους Διδύμους, τους Παρθένους, τους Τοξότες και τους Ιχθύες.

Μετά από μια ολόκληρη δεκαετία "θολούρας" που ξεκίνησε το 2012 με τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες, και τη σκληρή δοκιμασία του Κρόνου από το 2023, το πέπλο της σύγχυσης επιτέλους διαλύεται. Τα λάθη του παρελθόντος πληρώθηκαν, οι ψευδαισθήσεις κατέρρευσαν και τώρα, με τη μετακίνηση των δύο πλανητών στον Κριό, οι δοκιμασίες φτάνουν στο τέλος τους έτσι και αυτά τα ζώδια θα νιώσουν απελευθερωμένα. Ακόμα και η επερχόμενη Έκλειψη της 3ης Μαρτίου, χάρη στο τρίγωνο με τον Δία, μοιάζει περισσότερο με ευκαιρία παρά με απειλή!

Δίδυμοι: Το τέλος της πλάνης και η μεγάλη επιστροφή στην κορυφή

Για εσένα, Δίδυμε, ο Φεβρουάριος δεν είναι απλώς ένας μήνας, αλλά η μεγάλη έξοδος από ένα τούνελ που κράτησε χρόνια. Από το 2012, βρέθηκες εγκλωβισμένος και αποδιοργανωμένος, χάνοντας πολλές φορές την κατεύθυνσή σου! Στόχοι και επαγγελματικά κατέρρευσαν, πληροφορίες αλλοιώθηκαν, εσύ έχασες πολλές φορές τον προσανατολισμό και τον στόχο σου! Η είσοδος του Κρόνου στους Ιχθύες το 2023 και οι Εκλείψεις που ακολούθησαν στον άξονα Παρθένου – Ιχθύων 2024-2025, δοκιμάστηκε και κλονίστηκε η καριέρα, η κοινωνική εικόνα και όχι μόνο, αναγκάστηκες να κοιτάξεις κατάματα τις "τρύπες" στα θεμέλιά σου! Με την αποχώρηση Κρόνου και Ποσειδώνα, οι φόβοι της αποτυχίας και η αγωνία της κοινωνικής έκθεσης γίνονται παρελθόν. Το μάθημά σου ολοκληρώθηκε: Πλέον γνωρίζεις καλά ότι τα λόγια είναι περιττά όταν δεν συνοδεύονται από πράξεις. Από αυτόν τον μήνα, ανακτάς τον έλεγχο της ζωής σου, χαράζοντας μια νέα πορεία με νέους ακλόνητους στόχους, λιγότερα "θα" και ουσιαστικές συμμαχίες που αντέχουν στον χρόνο. Τον Φεβρουάριο ουσιαστικά, απελευθερώνεσαι από ότι σε καταπίεζε και δεν σου επέτρεπε να εξελιχθείς και βλέπεις πλέον την ζωή αλλιώς!

Παρθένος: Η μεγάλη απελευθέρωση από το «πρέπει» και τις αδιέξοδες σχέσεις

Ο Φεβρουάριος δεν φέρνει απλώς αλλαγή σελίδας, αλλά το οριστικό τέλος ενός μακροχρόνιου κύκλου εξάντλησης. Από το 2012, έγινες ο "σωσίβιος λέμβος" για ανθρώπους και καταστάσεις που σε βύθιζαν στην ασάφεια, προσπαθώντας μάταια να διορθώσεις όσα δεν διορθώνονταν. Πολλές φορές ωραιοποίησες, εξιδανίκευσες, πίστεψες σε ανθρώπους που εντέλει όχι μόνο δεν στάθηκαν αντάξιοι των προσδοκιών σου, αλλά σε «θόλωσαν» και δεν μπορούσες να δεις την πραγματικότητά! Η είσοδος του Κρόνου στους Ιχθύες το 2023 και οι Εκλείψεις 2024-2025 σε ανάγκασαν να κοιτάξεις κατάματα την αλήθεια των σχέσεων και των συνεργασιών σου, πικράθηκες, αποχωρίστηκες, χώρισες, δοκιμάστηκες ή και κατέρρευσαν προσδοκίες και σχέσεις! Όλα αυτά από τον Φεβρουάριο φεύγουν μαζί με το βάρος από τους ώμους σου, ενώ σταδιακά φεύγει και η ενοχή σου για τα όρια που έπρεπε να είχες θέσει και δεν το έκανες. Το μάθημα ήταν σκληρό αλλά λυτρωτικό: Έμαθες να λες "όχι" χωρίς τύψεις. Από εδώ και στο εξής, δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την απόλυτη ισοτιμία, τον αμοιβαίο σεβασμό και τις σταθερές συμφωνίες. Τον Φεβρουάριο βλέπεις την ζωή αλλιώς, κάνεις σημαντικές αναπροσαρμογές στην καθημερινότητά σου και πας παρακάτω …

Τοξότης: Η επιστροφή στην ανεμελιά και το τέλος στα συναισθηματικά βάρη

Ο Φεβρουάριος για σένα Τοξότη μου μοιάζει με δικαίωση. Από το 2012, η "βάση" σου —το σπίτι και η οικογένεια— βρισκόταν σε μια διαρκή αναστάτωση. Ένιωθες σαν να πατάς σε κινούμενη άμμο, χωρίς να μπορείς να ριζώσεις κάπου με σιγουριά, ενώ συχνά αισθανόσουν μπερδεμένος και συγχυσμένος σαν τα γεγονότα να σε κάνουν να γυρνάς διαρκώς στο ίδιο σημείο παραμένοντας στάσιμος. Ο Κρόνος από το 2023 και οι Εκλείψεις 2024-2025, σε πίεσαν με σοβαρές οικογενειακές υποχρεώσεις και ευθύνες, ή ακόμα και με παλιά τραύματα που έπρεπε επιτέλους να κλείσουν. Τώρα, όμως, το βάρος αυτό φεύγει οριστικά. Το συμπέρασμα είναι απλό: Η πραγματική περιπέτεια ξεκινά μόνο όταν νιώθεις σίγουρος για τον εαυτό σου. Η ζωή σου αποκτά ξανά χρώμα, με περισσότερο φλερτ, έμπνευση και στιγμές που θα σε κάνουν να χαμογελάσεις αληθινά.

Ιχθύες: Από το χάος στην απόλυτη δύναμη

Για εσένα, Ιχθύ, αυτός ο Φεβρουάριος είναι ο σταθμός της μεγάλης αναγέννησης. Για πάνω από μια δεκαετία, από το 2012, ζούσες σε μια κατάσταση αβεβαιότητας, χάνοντας συχνά τα όριά σου στην προσπάθειά σου να βοηθήσεις τους πάντες. Ο Κρόνος στο ζώδιό σου από το 2023 λειτούργησε σαν "κρύο ντους", αναγκάζοντάς σε να δεις την αλήθεια κατάματα, όσο κι αν πόνεσε. Ωρίμασες, έσφιξες τα δόντια και σταμάτησες να δικαιολογείς τους πάντες. Τώρα, η εσωτερική σύγχυση και οι ανασφάλειες δίνουν τη θέση τους στην αυτοπεποίθηση. Το μεγάλο κέρδος; Έμαθες να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής της ζωής σου και όχι ο κομπάρσος στις επιθυμίες των άλλων. Χαράζεις πλέον μια πορεία γεμάτη σταθερότητα και ουσιαστικά δημιουργικά σχέδια, πατώντας γερά στα πόδια σου.