Φεύγει σαν θρύλος από το Μιλγουόκι: Τα πεπραγμένα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα «ελάφια»

Η είδηση για την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ, προκαλεί πολλά συναισθήματα. Μεταξύ αυτών και ο ενθουσιασμός για τους φίλους της ομάδας της Φλόριντα αλλά και η συγκίνηση για τους φίλους των Μιλγουόκι Μπακς αλλά και του NBA συνολικά.

Ο «Greak Freak» αποχωρεί από κάπου που αγαπήθηκε τόσο που μάλλον δεν περίμενε ούτε ο ίδιος. Τι κατάφερε όμως να κάνει στη θητεία του στα «ελάφια» αυτά τα 13 χρόνια;

Όσα πέτυχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης κατέκτησε το NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς (2021), αναδείχθηκε τότε πολυτιμότερος παίκτης της σειράς των τελικών, ενώ τα δυο προηγούμενα χρόνια είχε αναδειχθεί και ως ο πολυτιμότερος παίκτης συνολικά του πρωταθλήματος! Παράλληλα, έχει αναδειχθεί συνολικά 10 φορές All-Star όσο καιρό βρίσκεται στα «Ελάφια», 9 φορές στην κορυφαία ομάδα του NBA. Το 2020 αναδείχθηκε ο κορυφαίος αμυντικός της λίγκας, ενώ το 2024 κατέκτησε και το NBA-Cup, γεμίζοντας το προσωπικό του... παλμαρέ των διακρίσεων.

Giannis' time in Milwaukee comes to an end 🦌



The Greek Freak left a legacy 💪 pic.twitter.com/LwANzIbawj — SportsCenter (@SportsCenter) June 23, 2026

Παράλληλα ανήκει στην κορυφή όλων των ατομικών ρεκόρ, καθώς είναι πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μπακς, πρώτος σε ασίστ, πρώτος σε ριμπάουντ, πρώτος σε τάπες, πρώτος και σε triple-double.

Το μεγαλείο που αφήνει πίσω του, είναι ασύγκριτο και για να μπει κάποιος στα... παπούτσια του, θα χρειαστεί να περάσουν πολλά χρόνια και να είναι παίκτης του ίδιου «κράματος».