«Φεύγουν» τα διαρκείας του Ολυμπιακού – Πάνω από 7.000 ανανεώσεις για τη νέα σεζόν

Η στήριξη του κόσμου προς τον Ολυμπιακό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στη μεγάλη ανταπόκριση που υπάρχει για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι φίλαθλοι των Πειραιωτών συνεχίζουν να ανανεώνουν μαζικά τις κάρτες τους, με περισσότερους από 7.000 οπαδούς να έχουν ήδη «κλείσει» θέση στο «Γ. Καραϊσκάκης» ενόψει της σεζόν 2026/27.

Το κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί γύρω από την ομάδα, η εμπιστοσύνη στον José Luis Mendilibar και οι προσδοκίες για τη νέα χρονιά φαίνεται πως έχουν «ζεστάνει» τον κόσμο των «ερυθρόλευκων», που περιμένει και τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις της διοίκησης.

Στόχος του Ολυμπιακού είναι η επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και η παρουσία στη League Phase του Champions League.

Οι τιμές των διαρκείας

Οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν, με ειδικές εκπτώσεις για τους παλιούς κατόχους.

Θύρες 3-7: 250€ (παλιοί) / 350€ (νέοι)

Θύρες 21-23: 400€ / 500€

Θύρες 1,2,8,9,19,20: 450€ / 550€

Θύρες 11 & 17: 800€ / 950€

Θύρες 12 & 16: 980€ / 1.200€

Θύρες 14 & 15: 1.200€ / 1.400€

Θύρα 33: 1.800€ / 2.200€

VIP: 3.000€ / 3.750€

VVIP: 4.000€ / 4.900€

Οι φίλοι του Ολυμπιακού πουδεν έχουν ακόμη ανανεώσει ή επιθυμούν να αποκτήσουν νέο διαρκείας, θα μπορούν να προχωρήσουν στη διαδικασία μετά την ολοκλήρωση της περιόδου ανανεώσεων.