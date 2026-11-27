Στο επίκεντρο νέων καταγγελιών βρίσκεται ο Τζιάνι Ινφαντίνο, καθώς η UEFA ζητά τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για τις αναφορές περί πιέσεων από αξιωματούχους της FIFA προς εθνικές ομοσπονδίες, προκειμένου να στηρίξουν την επανεκλογή του προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.



Αφορμή στάθηκαν όσα αποκάλυψε ο γενικός γραμματέας της ολλανδικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (KNVB), Γις ντε Γιονγκ, σε συνέντευξή του στο podcast «Gianni’s Imperium» του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα NOS. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δέχθηκε επανειλημμένες κλήσεις από τον επικεφαλής του τμήματος της FIFA για τις ενώσεις-μέλη, Έλχαν Μαμαντόφ, λίγο πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σύμφωνα με τον Ντε Γιονγκ, ο αξιωματούχος της FIFA επικοινώνησε μαζί του τρεις φορές μέσα σε μία ημέρα, ζητώντας από την ολλανδική ομοσπονδία να εκδώσει ανακοίνωση υποστήριξης προς τον Ινφαντίνο, ώστε να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες δηλώσεις για την υποψηφιότητά του.

«Μας πίεζαν να εκδώσουμε μια δήλωση υποστήριξης, ώστε να μπορέσει να συμπληρώσει τη λίστα των 211 υποστηρικτών για τις εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο γενικός γραμματέας της KNVB χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρακτική απαράδεκτη, κάνοντας λόγο για παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία από υπάλληλο της FIFA.

UEFA Calls for FIFA Probe into Pressure on Associations to Back Infantino, Raising Statutes and Election Questions



UEFA has asked FIFA to open a thorough, impartial and independent investigation into pressure on national associations to support Gianni Infantino’s re-election.… pic.twitter.com/2wPX84tsBZ — Francis Gaitho (@FGaitho237) November 27, 2026

«Θα έλεγα ότι αυτό ξεπερνά ξεκάθαρα τα όρια. Συνιστά παρέμβαση στην πολιτική διαδικασία από έναν υπάλληλο. Όσο δεν είναι καν ξεκάθαρο αν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι, το προσωπικό της FIFA δεν θα έπρεπε να κάνει τέτοια πράγματα», πρόσθεσε.

Η αντίδραση της UEFA και η θέση της FIFA

Η UEFA επιβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένη αναφορά, καθώς και άλλες εθνικές ομοσπονδίες έχουν εκφράσει ανάλογους προβληματισμούς. Με επίσημη τοποθέτησή της, κάλεσε τα αρμόδια όργανα να εξετάσουν πλήρως τις καταγγελίες.

«Καλούμε τα αρμόδια όργανα να διεξαγάγουν μια πλήρη, αμερόληπτη και ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με αυτές τις καταγγελίες», αναφέρει η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία.

Από την πλευρά της, η FIFA απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί παράνομης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς. Εκπρόσωπός της υποστήριξε ότι η επικοινωνία του τμήματος ενώσεων-μελών με τις εθνικές ομοσπονδίες αποτελεί πάγια διαδικασία και δεν συνδέεται με προσπάθεια επηρεασμού των αποφάσεών τους.

«Το τμήμα της FIFA που είναι αρμόδιο για τις ενώσεις-μέλη βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με όλες τις ομοσπονδίες, συμπεριλαμβανομένης της KNVB, απαντώντας στα ερωτήματά τους και συζητώντας τα αιτήματά τους. Η FIFA απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε υπόνοια ότι αξιωματούχοι της θα ασκούσαν πίεση σε οποιαδήποτε ένωση-μέλος προκειμένου να λάβει οποιαδήποτε απόφαση», ήταν η απάντηση.

Οι προηγούμενες καταγγελίες και η εκλογική μάχη

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς έρχεται να προστεθεί σε όσα είχε καταγγείλει ο πρίγκιπας Άλι μπιν αλ-Χουσεΐν της Ιορδανίας. Ο πρώην υποψήφιος για την προεδρία της FIFA είχε υποστηρίξει ότι οι πιέσεις προς τις ομοσπονδίες για να στηρίξουν τον Ινφαντίνο στην προσπάθειά του για επανεκλογή «ισοδυναμούν με εκβιασμό».

Μάλιστα, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιορδανίας είχε παρουσιαστεί έτοιμη επιστολή υποστήριξης, με αίτημα να υπογραφεί.

Περισσότερες από 200 εθνικές ομοσπονδίες είχαν εκφράσει τη στήριξή τους στον Ινφαντίνο για μια τέταρτη θητεία έως τον Ιούλιο. Αξιοσημείωτο είναι ότι και η ολλανδική ομοσπονδία παρέδωσε επιστολή υποστήριξης στη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρά την κριτική που έχει ασκήσει κατά καιρούς στη διοίκηση του προέδρου της FIFA, όπως αποκάλυψε το NOS.

Οι εκλογές για την προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας είναι προγραμματισμένες για τις 18 Μαρτίου 2027. Εκτός από τον Τζιάνι Ινφαντίνο, στην κούρσα συμμετέχουν ο Γάλλος Φιλίπ Ντιαλό και ο Ιάπωνας Κόζο Τασίμα.