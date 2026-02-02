FIFA και Ρωσία: Ο Ινφαντίνο θέτει το ζήτημα άρσης αποκλεισμού των ρωσικών ομάδων

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της Ρωσίας στις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, προκαλώντας έντονες συζητήσεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο αποκλεισμός των ρωσικών ομάδων επιβλήθηκε το 2022, μετά την εισβολή της χώρας στην Ουκρανία, ωστόσο ο επικεφαλής της παγκόσμιας ομοσπονδίας θεωρεί πως ήρθε η ώρα να επανεξεταστεί.

BREAKING: FIFA President Infantino says the Russia ban should be lifted: “We have to. Definitely.”



He argues the ban “has not achieved anything” and only “created more frustration and hatred.”



Says letting Russians play would help “having girls and boys from Russia play in… pic.twitter.com/E7mpjQUO9R — Clash Report (@clashreport) February 2, 2026

Σε συνέντευξή του στο Sky, ο Ινφαντίνο υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός δεν πέτυχε τον στόχο του, επισημαίνοντας πως έχει δημιουργήσει περισσότερη απογοήτευση και αρνητικά συναισθήματα, αντί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση των εντάσεων. Όπως τόνισε, το ποδόσφαιρο πρέπει να λειτουργεί ως γέφυρα και όχι ως μέσο περαιτέρω απομόνωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα παιδιά και στις αναπτυξιακές ηλικίες, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι σωστό να στερούνται τη δυνατότητα να αγωνίζονται και να εξελίσσονται εξαιτίας πολιτικών αποφάσεων. Μάλιστα, πρότεινε ως πρώτο βήμα την επιστροφή των ρωσικών ομάδων υποδομής σε διεθνείς διοργανώσεις, ανοίγοντας σταδιακά τον δρόμο για πλήρη επανένταξη.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της FIFA ξεκαθάρισε ότι οι αποκλεισμοί χωρών για πολιτικούς λόγους αποτελούν «ήττα για το ποδόσφαιρο», επισημαίνοντας πως οι αθλητικές ομοσπονδίες δεν θα πρέπει να τιμωρούν ομάδες και αθλητές για επιλογές κυβερνήσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και σε άλλες διεθνείς συγκρούσεις, τονίζοντας την ανάγκη ίσης αντιμετώπισης.

Οι δηλώσεις Ινφαντίνο αναμένεται να πυροδοτήσουν νέο κύκλο αντιδράσεων, καθώς το ζήτημα της επιστροφής της Ρωσίας παραμένει ένα από τα πιο ευαίσθητα και διχαστικά θέματα στο σύγχρονο διεθνές ποδόσφαιρο.