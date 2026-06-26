FIFA: Ο λόγος γύρω από την αλλαγή στα κριτήρια ισοβαθμίας στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ

Το Μουντιάλ 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη με το νέο format και τους κανονισμούς που εφάρμοσε η FIFA, με σημαντικότερη αλλαγή να αφορά το κριτήριο κατάταξης των ομάδων στους ομίλους σε περίπτωση ισοβαθμίας..

Δηλαδή, πλέον τα μεταξύ τους αποτελέσματα έχουν πλέον προτεραιότητα έναντι της διαφοράς τερμάτων.

Η αλλαγή αυτή, που είχε ανακοινωθεί πριν από την έναρξη της διοργάνωσης από τη FIFA, έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει άμεσα την εξέλιξη των ομίλων και τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες προσεγγίζουν τα παιχνίδια τους.

Πως λειτουργεί όλο αυτό

Σύμφωνα με το νέο πρωτόκολλο, όταν δύο ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμούν, τα κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

Πρώτο και καθοριστικό κριτήριο είναι τα αποτελέσματα μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν. Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας, εξετάζονται αρχικά οι βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια, έπειτα η διαφορά τερμάτων και στη συνέχεια τα γκολ που σημειώθηκαν σε αυτά τα ματς.

Ακολουθούν η συνολική διαφορά τερμάτων στον όμιλο και τα συνολικά γκολ υπέρ. Αν δεν προκύψει λύση, ενεργοποιούνται τα πειθαρχικά κριτήρια (κάρτες), ενώ τελευταίο κριτήριο αποτελεί η κατάταξη της FIFA.

Η σειρά αυτή σηματοδοτεί μια σαφή αλλαγή φιλοσοφίας σε σχέση με το παρελθόν, όπου η συνολική διαφορά τερμάτων είχε τον πρώτο λόγο έναντι των μεταξύ τους αναμετρήσεων.

14 teams are locked into their Round of 32 spots at the World Cup 🔎 pic.twitter.com/GpyuHaOPwG — B/R Football (@brfootball) June 26, 2026

Η εφαρμογή του νέου συστήματος έχει ήδη αλλάξει τη δυναμική αρκετών ομίλων. Ουσιαστικά, οι ομάδες πλέον γνωρίζουν ότι ένα αποτέλεσμα απέναντι σε έναν ανταγωνιστή έχει μεγαλύτερη αξία από μία ευρεία νίκη απέναντι σε πιο αδύναμο αντίπαλο.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα δείχνουν πώς αυτό το κριτήριο μπορεί να «κλειδώσει» προκρίσεις ακόμη και από νωρίς στη φάση των ομίλων. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ομάδες όπως το Μεξικό εξασφάλισαν την πρωτιά χάρη σε νίκη απέναντι σε άμεσο ανταγωνιστή, καθώς κανένα άλλο σενάριο δεν μπορούσε να αλλάξει την κατάταξη με βάση τους νέους κανόνες.

Αντίστοιχα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκαν σε πλεονεκτική θέση όχι μόνο λόγω της διαφοράς τερμάτων, αλλά κυρίως επειδή το μεταξύ τους αποτέλεσμα με άμεσο αντίπαλο τους έδινε ουσιαστικό προβάδισμα που δύσκολα ανατρεπόταν.

Ο λόγος που άλλαξε ο κανονισμός

Η αναθεώρηση αυτή ενισχύει τη δικαιοσύνη και την αγωνιστική αξία της διοργάνωσης. Όπως εξηγεί, ένα απευθείας παιχνίδι ανάμεσα σε δύο διεκδικητές αποτελεί πιο αξιόπιστο δείκτη δυναμικότητας από μια μεγάλη νίκη απέναντι σε έναν σαφώς υποδεέστερο αντίπαλο.

Παράλληλα, στόχος είναι να περιοριστεί το φαινόμενο των «διεσταλμένων σκορ» απέναντι σε αδύναμες ομάδες, το οποίο συχνά οδηγούσε σε στρεβλώσεις της πραγματικής εικόνας των ομίλων.



The World Cup bracket looks like this following the 1-1 draw between Japan and Sweden and the Netherlands' 3-1 victory over Tunisia.



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Αυτή η λογική δεν είναι καινούρια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η UEFA είχε ήδη υιοθετήσει παρόμοιο σύστημα από το Euro 2004, με στόχο να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στα μεταξύ των διεκδικητών παιχνίδια. Έκτοτε, το μοντέλο έχει καθιερωθεί και στις διασυλλογικές διοργανώσεις, όπως το Champions League, το Europa League και το Conference League, όπου τα μεταξύ τους αποτελέσματα αποτελούν βασικό κριτήριο πρόκρισης.