FIFA: Ρεκόρ 727 εκατομμυρίων δολαρίων σε μπόνους για το Μουντιάλ του 2026

Το Μουντιάλ του 2026 στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό αναμένεται να είναι όχι μόνο μια γιορτή του ποδοσφαίρου, αλλά και μια οικονομική ενίσχυση για τις συμμετέχουσες χώρες, με ποσά που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Η FIFA ανακοίνωσε ότι το Μουντιάλ 2026 θα μοιράσει συνολικά 727 εκατομμύρια δολάρια σε μπόνους για τις συμμετέχουσες χώρες, σημειώνοντας νέο ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, περίπου 655 εκατομμύρια δολάρια προορίζεται για τα χρηματικά βραβεία ανά ομάδα, ανάλογα με την πρόοδο και την κατάταξη της κάθε εθνικής.

FIFA Council approves record-breaking @FIFAWorldCup 2026™ financial contribution! 🏆



USD 727 million, 50% more than for Qatar 2022™, will be distributed to Participating Member Associations as a result of next year’s showpiece. — FIFA (@FIFAcom) December 17, 2025

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της FIFA, η πρωταθλήτρια ομάδα θα λάβει 50 εκατομμύρια δολάρια, η φιναλίστ 33 εκατομμύρια, ενώ οι ομάδες που τερματίζουν στην 3η και 4η θέση θα πάρουν 29 και 27 εκατομμύρια αντίστοιχα. Οι ομάδες που φτάνουν στους 16 και στους 8 θα πάρουν επίσης ποσά ανάλογα με την πρόκριση τους, ενώ οι ομάδες που αποκλείονται νωρίς (θέσεις 33‑48) θα λάβουν τουλάχιστον 9 εκατομμύρια δολάρια.

Κάθε χώρα που προκρίνεται στο τουρνουά θα λάβει επίσης 1,5 εκατομμύρια δολάρια για έξοδα προετοιμασίας, εξασφαλίζοντας ότι κάθε ομάδα θα έχει τουλάχιστον 10,5 συνολικά.

Παράλληλα, η FIFA εγκαινιάζει νέα φεστιβάλ ποδοσφαίρου U‑15 για αγόρια το 2026 και κορίτσια το 2027, ανοικτά σε όλες τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες. Επιπλέον, δημιουργείται ένα ταμείο στήριξης για περιοχές που έχουν βιώσει συγκρούσεις, ενώ καθορίστηκαν και οι θέσεις των ομάδων για τα τουρνουά ποδοσφαίρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.