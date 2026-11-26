Η FIFA επιβεβαίωσε ότι έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης, κατά την οποία σημειώθηκε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού. Σύμφωνα με την ενημέρωση της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, οι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν περιορισμένο όγκο προσωπικών και επιχειρηματικών δεδομένων.

Την ευθύνη για την ενέργεια ανέλαβε η ομάδα χάκερ που χρησιμοποιεί την ονομασία Handsome Boy Hacking Club (HBHC), δημοσιεύοντας μάλιστα στο διαδίκτυο σχετικό στιγμιότυπο, με το οποίο επιχείρησε να αποδείξει την επιτυχία της επίθεσης.

BREAKING: FIFA says it has been a victim of a 'criminal cyber-attack' and are working with relevant law enforcement.



Sky's Sports correspondent @RobHarris has the latest.https://t.co/7D77OjZtnw pic.twitter.com/d9TiBw2jtO — Sky News (@SkyNews) November 26, 2026

Ποια είναι η Handsome Boy Hacking Club

Η Handsome Boy Hacking Club αποτελεί μία σχετικά νέα παρουσία στον χώρο του κυβερνοεγκλήματος, η οποία βρέθηκε στο προσκήνιο τον Νοέμβριο του 2026. Η ομάδα έχει συνδέσει το όνομά της με επιθέσεις σε σημαντικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, με την υπόθεση της FIFA να αποτελεί μία από τις πλέον ηχηρές ενέργειές της.

Η δράση της σχετίζεται με το λεγόμενο cyber extortion, δηλαδή τον ψηφιακό εκβιασμό. Η συγκεκριμένη πρακτική περιλαμβάνει την παράνομη απόκτηση ευαίσθητων αρχείων και την άσκηση πίεσης στα θύματα για την καταβολή χρημάτων, με αντάλλαγμα τη μη δημοσιοποίησή τους.

Μάλιστα, μέσα σε διάστημα μόλις 24 ωρών, στις 19 και 20 Νοεμβρίου 2026, η HBHC ισχυρίστηκε ότι είχε καταφέρει να παραβιάσει τα συστήματα τεσσάρων μεγάλων οργανισμών:

Frontier Communications: Μεγάλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών με έδρα τις ΗΠΑ.

UCHealth: Ένα από τα σημαντικά δίκτυα νοσοκομείων και υπηρεσιών υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Smith & Wesson: Γνωστή αμερικανική εταιρεία κατασκευής πυροβόλων όπλων.

FIFA: Η διεθνής ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

Παρά τη δημοσιότητα που έχει αποκτήσει το τελευταίο διάστημα, αρκετά στοιχεία για την ταυτότητα και τη δομή της ομάδας εξακολουθούν να παραμένουν άγνωστα. Δεν έχει γίνει γνωστό από ποια χώρα προέρχονται τα μέλη της, πόσα άτομα συμμετέχουν στη δράση της, ούτε ποιες είναι οι πραγματικές τους ταυτότητες.