Φιλανθρωπική συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Για το Παιδοογκολογικό του ΑΧΕΠΑ

Φιλανθρωπική μουσική βραδιά, με στόχο την ενίσχυση του Παιδοογκολογικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, διοργανώνει ο Σύλλογος «Μ.Α.Ζ.Ι. – Με Αλληλεγγύη Ζούμε Ισότιμα», στις 7 Ιουλίου 2026, στις 20:30, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Όταν η ελπίδα γίνεται νότες», πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και έχει ως στόχο την υποστήριξη του έργου του Παιδοογκολογικού Τμήματος του ΑΧΕΠΑ, συμβάλλοντας στις ανάγκες των παιδιών που νοσηλεύονται και των οικογενειών τους.

Διαβάστε περισσότερα για τη μουσική φιλανθρωπική βραδιά.