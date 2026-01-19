Φιλαρέτη Κομνηνού: «Έδωσα το τηλέφωνό μου σε θαυμάστρια κι από εκεί και πέρα άρχισε ένα βάσανο: τηλέφωνα, κλάματα, ούτε να το θυμάμαι»

Η Φιλαρέτη Κομνηνού ήταν καλεσμένη στο “Buongiorno” και παραδέχτηκε πως της έχει συμβεί στη ζωή της να υπάρχουν φανατικοί θαυμαστές που… ξεπερνούν τα όρια! «Έχει συμβεί και έχει συμβεί αρκετές φορές και, μάλιστα, κάποιες φορές έχω φοβηθεί, γιατί η παρεμβατικότητα και η επιμονή, η εμμονή αυτών των ανθρώπων -που είναι και γυναίκες και μια φορά ήταν και άντρας- δεν μένει στο όριο του να είναι ενοχλητικό, μπορεί να γίνει και λίγο επικίνδυνο. Δηλαδή, έχω δει να με παρακολουθούν σε χώρους που δεν το περιμένω».

«Από εκεί και πέρα άρχισε ένα βάσανο»

«Κάποια στιγμή ήρθε στο καμαρίνι μου ένα κοριτσάκι μικρό και με ικέτευσε να της δώσω το τηλέφωνο μου γιατί λέει “Τη Δευτέρα θα κάνω μία εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς και θα ήθελα λίγο πριν να σας δω, να μιλήσω μαζί σας”, οπότε μπροστά σε κάτι τέτοιο, δεν μπορείς να αρνηθείς. Έδωσα λοιπόν το τηλέφωνο. Τότε έμενα στην Πλάκα.

Ήρθε σε ένα καφέ, ευτυχώς σε δημόσιο χώρο το έκανα, και διαπιστώνω μετά από τα πρώτα πέντε λεπτά ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα, ήταν ένα πρόσχημα για να κλείσει αυτό το ραντεβού. Όταν το κατάλαβα, έφυγα από εκεί και πέρα άρχισε ένα βάσανο. Βάσανο! Τηλέφωνα, κλάματα… Ωχ Θεέ μου, ούτε θέλω να τα σκέφτομαι! Θέλω να το ξεχάσω.

Κάποια στιγμή ζήτησα τη συμβουλή της αστυνομίας και μου είπαν τι μπορεί να κάνει κανείς, αλλά παρόλα αυτά δεν φτάσαμε σε τόσο ακραία αντίδραση από μέρος μου. Προσπαθώ να το διαχειριστώ. Και απ' την άλλη δεν έχουμε και γνώσεις πια. Μέχρι που συμβουλεύτηκα και κάποιον ειδικό, ψυχολόγο, για το τι κάνει κανείς σε αυτή την περίπτωση, για να μπορέσω να το αντιμετωπίσω με μία ψυχραιμία.

Κάποιες στιγμές πήγε και προς το ερωτικό ενδιαφέρον ή άρχισα να υποπτεύομαι ότι μπορεί να συμβαίνει και κάτι τέτοιο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι πια τελείωσα με αυτές τις ιστορίες».