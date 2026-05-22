Φίλαθλος της Φενέρμπαχτσε σαν... τη μύγα μεσ' το γάλα ανάμεσα σε φιλάθλους του Ολυμπιακού

Το Telecom Center γεμίζει καθώς πλησιάζει η ώρα του τζάμπολ στον πρώτο ημιτελικό του Final Four ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπατσε.

Οι κερκίδες γεμίζουν, οι φίλαθλοι των δυο ομάδων παίρνουν τις θέσεις τους, όμως ένας οπαδός της Φενέρ μάλλον... μπερδεύτηκε και δεν θα ζήσει τον ημιτελικό όπως ονειρευόταν.

Ο Τούρκος φίλαθλος κατέληξε με το εισιτήριό του μόνος του ανάμεσα σε φιλάθλους του Ολυμπιακού και τα κιτρινομπλέ διακριτικά του ξεχώριζαν σαν... την μύγα μες στο γάλα στα ερυθρόλευκα. Μάλιστα αν κρίνουμε και από την έκφρασή του δεν φαίνεται ότι θα το απολαύσει το παιχνίδι και σίγουρα δεν θα πανηγυρίσει τα καλάθια της ομάδας του όπως σκόπευε.