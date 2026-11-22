Το χιούμορ, τα πειράγματα και η αποδοχή των οικονομικών ανισοτήτων φαίνεται πως είναι το κλειδί για να διατηρούνται οι φιλίες ανάμεσα σε ανθρώπους με διαφορετική οικονομική επιφάνεια, σύμφωνα με νέα έρευνα του LSE.

Μπορεί μια φιλία ανάμεσα σε έναν άνθρωπο με μεγάλη οικονομική άνεση και κάποιον που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα να αντέξει στον χρόνο; Και τι συμβαίνει όταν ο ένας μπορεί να πληρώνει αβίαστα έναν ακριβό λογαριασμό, ενώ ο άλλος μετράει τα χρήματά του μέχρι το τέλος του μήνα;

Μια νέα μελέτη ερευνητών του London School of Economics (LSE), την οποία παρουσιάζει ο Guardian, φωτίζει τις λεπτές ισορροπίες στις φιλίες ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικών κοινωνικών τάξεων. Το βασικό συμπέρασμα είναι ενδιαφέρον: το χιούμορ, τα πειράγματα εις βάρος του πιο προνομιούχου φίλου και η ικανότητα να αναγνωρίζονται οι κοινωνικές διαφορές μπορούν να βοηθήσουν μια τέτοια σχέση να επιβιώσει.

Η έρευνα δείχνει ότι οι φιλίες μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικό οικονομικό υπόβαθρο μπορούν να είναι αμοιβαία επωφελείς. Ωστόσο, η οικονομική ανισότητα δεν εξαφανίζεται επειδή δύο άνθρωποι συμπαθούν ο ένας τον άλλον. Αντίθετα, μπορεί να δημιουργήσει αμηχανία, αισθήματα υποχρέωσης, ακόμη και εντάσεις που απειλούν τη σχέση.

Όταν η οικονομική ανισότητα μπαίνει ανάμεσα στους φίλους

Τη μελέτη υπογράφουν ο καθηγητής Κοινωνιολογίας του LSE Sam Friedman και η αναπληρώτρια καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Deakin της Αυστραλίας Rose Butler. Οι δύο ερευνητές πραγματοποίησαν 42 εις βάθος συνεντεύξεις με ανθρώπους που διατηρούν ή διατηρούσαν φιλίες με άτομα διαφορετικής κοινωνικής τάξης στη Βρετανία.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι πιο εύποροι φίλοι συχνά προσφέρουν οικονομική βοήθεια ή καθοδήγηση σε ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση, την επαγγελματική εξέλιξη και την πρόσβαση σε κοινωνικούς κύκλους με τους οποίους οι λιγότερο προνομιούχοι δεν είναι εξοικειωμένοι.

Ωστόσο, αυτή η βοήθεια δεν είναι πάντοτε καλοδεχούμενη. Όταν η υποστήριξη κινείται μονόπλευρα, από τον πλουσιότερο προς τον οικονομικά ασθενέστερο, μπορεί να δημιουργήσει αισθήματα ανισότητας, αμηχανίας ή χρέους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας γυναίκας που συμμετείχε στην έρευνα και περιέγραψε πώς μια φίλη της, προερχόμενη από εύπορη οικογένεια και έχοντας φοιτήσει σε ιδιωτικό σχολείο, τη βοήθησε να κινηθεί σε κοινωνικά περιβάλλοντα στα οποία η ίδια αισθανόταν άβολα. Παρότι αυτή η καθοδήγηση τη βοήθησε επαγγελματικά, παράλληλα φοβόταν ότι η φιλία τους εξαρτιόταν από το κατά πόσο θα μπορούσε να προσαρμοστεί στον τρόπο ζωής της πιο προνομιούχου φίλης της.

Το χιούμορ ως αντίδοτο στις ταξικές διαφορές

Οι ερευνητές εντόπισαν τρεις βασικούς τρόπους με τους οποίους οι φίλοι διαχειρίζονται τις διαφορετικές κοινωνικές και οικονομικές αφετηρίες τους: το χιούμορ, την αποφυγή συζητήσεων για την κοινωνική τάξη και την ανοιχτή αντιμετώπιση των διαφορών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη στρατηγική. Τα πειράγματα εις βάρος του πιο εύπορου φίλου, ειδικά όταν αφορούν τα προνόμια με τα οποία μεγάλωσε, μπορούν να λειτουργήσουν ως ένας τρόπος αποφόρτισης της έντασης.

Στην έρευνα περιγράφεται, μεταξύ άλλων, η φιλία ενός τραπεζίτη που προερχόταν από εργατική οικογένεια με έναν φίλο του από ιδιωτικό σχολείο. Τα αστεία για τα προνόμια της ανατροφής του δεύτερου, όπως η οικονομική υποστήριξη των γονιών του, αποτελούσαν σταθερό στοιχείο της σχέσης τους.

Το κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο, ήταν ότι ο πιο εύπορος φίλος δεχόταν τα πειράγματα χωρίς να προσβάλλεται ή να αντιδρά αμυντικά.

Όπως εξηγούν οι ερευνητές, το χιούμορ λειτουργεί όταν στρέφεται προς τα πάνω, δηλαδή προς εκείνον που διαθέτει μεγαλύτερα κοινωνικά και οικονομικά προνόμια, και όχι όταν χρησιμοποιείται για να υποτιμήσει τον λιγότερο προνομιούχο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι πιο εύποροι φίλοι αυτοσαρκάζονταν, αναγνωρίζοντας οι ίδιοι τα πλεονεκτήματα που τους είχε προσφέρει η οικογενειακή τους κατάσταση.

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Η σιωπή για τα χρήματα δεν σημαίνει ότι οι διαφορές εξαφανίζονται

Μια δεύτερη στρατηγική είναι η αποφυγή συζητήσεων για την κοινωνική τάξη και την οικονομική κατάσταση. Αρκετοί συμμετέχοντες ανέφεραν ότι προτιμούσαν να επικεντρώνονται στα κοινά ενδιαφέροντα, στις εμπειρίες και στα στοιχεία που τους ένωναν, αντί να αναδεικνύουν συνεχώς τις διαφορές τους.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν είχαν επίγνωση των ανισοτήτων. Αντίθετα, συχνά γνώριζαν πολύ καλά ότι υπήρχαν διαφορές στον τρόπο ζωής, στις οικονομικές δυνατότητες και στις ευκαιρίες που είχε ο καθένας.

Μια τρίτη επιλογή ήταν η ανοιχτή συζήτηση. Σε ορισμένες φιλίες, οι συμμετέχοντες επέλεγαν να μιλήσουν ευθέως για τα χρήματα και τα προνόμια, ακόμη κι αν αυτό δημιουργούσε προσωρινή αμηχανία.

Η έρευνα περιγράφει την περίπτωση δύο γυναικών που είχαν διαφορετικό οικονομικό υπόβαθρο. Η μία προσφερόταν συχνά να αγοράζει πράγματα στην άλλη, θεωρώντας ότι εκδήλωνε έτσι την αγάπη της. Η φίλη της, ωστόσο, ένιωθε άβολα, καθώς οι συνεχείς προσφορές υπογράμμιζαν μια ανισότητα που δεν ήθελε να χαρακτηρίζει τη σχέση τους.

Η ανοιχτή επικοινωνία τις βοήθησε να κατανοήσουν καλύτερα η μία την άλλη.

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Η «διπλωματία της κοινωνικής τάξης»

Οι Friedman και Butler χρησιμοποιούν τον όρο «class diplomacy» (διπλωματία της κοινωνικής τάξης) για να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι διαχειρίζονται τις ταξικές διαφορές μέσα στις φιλίες τους.

Πρόκειται για μια διαρκή διαδικασία διαπραγμάτευσης, η οποία απαιτεί ενσυναίσθηση, συναισθηματική προσπάθεια και αμοιβαίο σεβασμό.

Μάλιστα, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι το συναισθηματικό βάρος αυτής της διαχείρισης πέφτει συχνά περισσότερο στους λιγότερο προνομιούχους φίλους. Αυτό συμβαίνει εν μέρει επειδή πολλές από αυτές τις σχέσεις αναπτύσσονται σε περιβάλλοντα όπου κυριαρχούν οι συνήθειες και οι κανόνες της μεσαίας και ανώτερης τάξης.

Οι εύποροι φίλοι, από την πλευρά τους, καλούνται να αναγνωρίσουν τα προνόμιά τους και να αμφισβητήσουν ορισμένες συμπεριφορές ή αντιλήψεις που θεωρούσαν μέχρι τότε αυτονόητες.

Οι φιλίες μπορούν να αλλάξουν και τον τρόπο που βλέπουμε την κοινωνία

Ένα ακόμη ενδιαφέρον συμπέρασμα είναι ότι οι φιλίες μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών τάξεων δεν ωφελούν μόνο εκείνους που έχουν λιγότερα οικονομικά μέσα.

Οι πιο προνομιούχοι αποκτούν μεγαλύτερη επίγνωση των κοινωνικών ανισοτήτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν άλλοι άνθρωποι, ενώ οι λιγότερο εύποροι μπορούν να γνωρίσουν καλύτερα έναν κόσμο που αρχικά ενδεχομένως αντιλαμβάνονταν αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα του πλούτου και των προνομίων.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν, επομένως, ότι οι φιλίες μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών τάξεων δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται απλώς ως ένα μέσο οικονομικής ανέλιξης για τους λιγότερο προνομιούχους.

Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να δημιουργούνται σχέσεις ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχότερους ανθρώπους, αλλά να υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε αυτές να είναι ισότιμες, αμοιβαίες και να διαρκούν στον χρόνο.

Πηγές: LSE, The Guardian