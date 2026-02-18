Φιλιππίδης σε δημοσιογράφο: Φανερά εκνευρισμένος δήλωσε «Με τι θα είστε ευχαριστημένοι; Τι να σας πώ;»

Ο Πέτρος Φιλιππίδης είδε την κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» να τον περιμένει έξω από το θέατρο Άνεσις όπου παίζει ο γιος του, Δημήτρης, στην παράσταση «Οι βλαβερές συνέπειες του γάμου» με τον Γιάννη Μπέζο.

Ευγενικός μεν, ελαφρώς ειρωνικός δε, αρχικά ρώτησε με τι θα είναι ευχαριστημένη η δημοσιογράφος να ακούσει και στη συνέχεια δήλωσε πως είναι μια χαρά! «Γεια σας. Ήρθα να δω τον γιο μου. Εσείς που το ξέρετε; Έρχεστε κάθε φορά που παίζει ο Δημήτρης εδώ; Με τι θα είστε ευχαριστημένοι; Τι να σας πω; Είμαι μια χαρά, σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Να είστε καλά… Το ξέρω ότι χαίρεστε».

Ένοχος χωρίς ελαφρυντικά

Στις 15 Ιουλίου 2025 -με απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών- ο Φιλιππίδης κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού, όπως και πρωτοδίκως. Του επιβλήθηκε ποινή τριών ετών με αναστολή επί τριετία, αποφάσισε το Εφετείο, δηλαδή έμεινε εκτός φυλακής.

Στη συνέχεια έγινε η κατάθεση αιτημάτων ελαφρυντικών από την πλευρά των συνηγόρων του ηθοποιού. Οι συνήγοροι του κατηγορούμενου είχαν ζητήσει να του χορηγηθούν τα ελαφρυντικά του σύννομου βίου και της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.

Το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα τα αιτήματα ελαφρυντικών από πλευράς Πέτρου Φιλιππίδη, παρά το γεγονός πως ο εισαγγελέας είχε ζητήσει να γίνουν δεκτά τα ελαφρυντικά…