Φιλιππίνες: Αγωνία για τους 17 αγνοούμενους οικοδόμους μετά την κατάρρευση κτιρίου - Τρεις νεκροί

Μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό των 17αγνοουμένων δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην πόλη Άνχελες στις Φιλιππίνες ύστερα από την κατάρρευση ενός υπό ανέγερση κτιρίου το οποίο παρέσυρε εν μέρει και γειτονικό ξενοδοχείο. Μέχρι στιγμής οι νεκροί ανέρχονται στους τρεις με τις αρχές να εκφράζουν φόβους για την τύχη των οικοδόμων που θάφτηκαν κάτω από τα ερείπια, ενώ κοιμούνταν στο εργοτάξιο τα ξημερώματα Κυριακής 24 Μαΐου.

Ένας εκ των νεκρών είναι ένας πελάτης του παρακείμενου ξενοδοχείου, ενώ δυο από τους εργάτες που είχαν παγιδευτεί στα συντρίμμια ανασύρθηκαν ζωντανοί αλλά υπέκυψαν στα τραύματά τους. «Ο πρώτος από τους δύο ανασύρθηκε ζωντανός, όμως δυστυχώς δεν επέζησε. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος στην περιοχή.

Ο δεύτερος «υπέστη καρδιακή ανακοπή. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να του προσφέρουν βοήθεια καθώς ήταν ακόμη παγιδευμένος», πρόσθεσε. Παράλληλα διευκρίνισε πως τα αίτια της κατάρρευσης δεν είναι ακόμη γνωστά με τις Αρχές να πραγματοποιούν έρευνα.

Δύσκολη η επιχείρηση διάσωσης

Ο Αλφρέντι Άλμπις, 55 ετών, ανάμεσα στους περίπου είκοσι επιζήσαντες, είπε πως κοιμόταν σε κοιτώνα κάπου πέντε μέτρα από το εργοτάξιο όταν κατέρρευσε το κτίριο. «Δυο εξάδελφοί μου είναι παγιδευμένοι εκεί πέρα. Δούλευαν εδώ για να στηρίξουν τις οικογένειές τους και τώρα αγνοούνται», είπε.

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης όταν καταρρέει κτίριο είναι πολύ δύσκολες, διότι κάθε ξαφνική κίνηση που προκαλεί η μετακίνηση των διασωστών μας μπορεί να προκαλέσει μετακίνηση συντριμμιών συνθλίβοντας ανθρώπους από κάτω τους», επισήμανε η εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος.

Κάθε ξαφνική κίνηση θα μπορούσε «να θάψει» διασώστες που επιχειρούν, επέμεινε. Η έρευνα γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με τα χέρια για αυτόν τον λόγο, εξήγησε.



Aerial footage captures the massive destruction after a nine-storey building collapsed in Angeles City, Philippines, triggering a large-scale emergency response as rescuers search for around 20 missing people. At least one person has been confirmed dead in the initial reports. pic.twitter.com/jKOVDTrAAy — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) May 24, 2026

Τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούν θερμικές κάμερες «για να εντοπίσουν πιθανές ενδείξεις ζωής», πάντα σύμφωνα με την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής.

Αν δεν βρεθεί κανένας επιζών, βαριά μηχανήματα θα αρχίσουν να μετακινούν τα συντρίμμια για να ανασυρθούν τα πτώματα, είπε ακόμη η εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, χωρίς να διευκρινίσει το χρονοδιάγραμμα.