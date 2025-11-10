Φιλιππίνες: Λάσπες και νερά κατάπιαν περιοχές- 2 νεκροί από τον τυφώνα και εκατομμύρια εκτοπισμένοι

Κάτω από το νερό και τις λάσπες «κρύφτηκαν» περιοχές των Φιλιππινών μετά από τον υπερτυφώνα Fung-wong που έπληξε κυρίως το βόρειο κομμάτι της χώρας. Από τον υπερτυφώνα έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άνθρωποι, ενώ προκλήθηκε και εκτοπίστηκαν πάνω από 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ο Fung-wong έπληξε τις βόρειες Φιλιππίνες, ενώ η χώρα εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει τις καταστροφές που προκάλεσε ο τυφώνας Kalmaegi, ο οποίος άφησε τουλάχιστον 224 νεκρούς στις κεντρικές επαρχίες, πριν χτυπήσει το Βιετνάμ, όπου τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο Fung-wong έπληξε την ακτή της βορειοανατολικής επαρχίας Aurora το βράδυ της Κυριακής ως σούπερ τυφώνας με ανέμους που έφταναν τα 185 χλμ/ώρα και ριπές έως και 230 χλμ/ώρα.

Η καταιγίδα εξασθένησε καθώς διέσχισε τις ορεινές βόρειες επαρχίες και τις αγροτικές πεδιάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας, πριν απομακρυνθεί από την επαρχία La Union προς τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, σύμφωνα με τις κρατικές μετεωρολογικές προβλέψεις. Ένα άτομο πνίγηκε σε πλημμύρες στην ανατολική επαρχία Catanduanes και ένα άλλο πέθανε στην πόλη Catbalogan στην ανατολική επαρχία Samar, όταν το σπίτι του κατέρρευσε, σύμφωνα με τις αρχές.

Πηγή: Reuters

Συνεχίζεται η εκτίμηση των ζημιών

Περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια άτομα μετακινήθηκαν σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης ή σε σπίτια συγγενών πριν ο τυφώνας φτάσει στην ξηρά, ενώ περίπου 318.000 παρέμειναν σε κέντρα εκκένωσης μέχρι το απόγευμα.

Η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (NDRRMC) δήλωσε ότι εξακολουθεί να εργάζεται για την εκτίμηση των ζημιών σε υποδομές και κατοικίες. Έχουν ανοίξει περίπου 6.000 κέντρα εκκένωσης για την προσωρινή στέγαση 92.000 οικογενειών.

Πηγή: IMAGO

Η σύνδεση με την κλιματική κρίση

Η κλιματική κρίση κάνει τις τροπικές καταιγίδες και τους τυφώνες πιο έντονους και συχνότερους. Ο Fung-wong είναι ο 21ος τυφώνας που πλήττει τις Φιλιππίνες το 2025. Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι ο ρυθμός των υπερτυφώνων που πλήττουν τις Φιλιππίνες έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 100% τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι οι έντονες καταιγίδες προκαλούν κατά μέσο όρο ζημιές ύψους 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα κάθε χρόνο.