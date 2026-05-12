«Φίλτρο» ΜΙΔΑ για επιδόματα και ενισχύσεις - Τέλος στις «κρυφές» περιουσίες με νέο ψηφιακό μητρώο

Τη δυνατότητα να εντοπίζει περιπτώσεις πολιτών που με απόκρυψη η αλλοίωση της ακίνητης περιουσίας λαμβάνουν παράνομα επιδόματα και αγροτικές ενισχύσεις θα έχει το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με την ενεργοποίηση έως το τέλος Ιουνίου του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).



Μέσω του ΜΙΔΑ θα υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για κάθε ακίνητο στη χώρα (είδος, επιφάνεια, θέση, ιδιοκατοικούμενο, μισθωμένο, παραχωρημένο) και έτσι το Δημόσιο θα έχει καθαρή εικόνα για την περιουσιακή κατάσταση των δικαιούχων που αποτελεί ένα από τα κριτήρια για τη καταβολή των επιδομάτων όπως η επιστροφή ενοικίων, το στεγαστικό και το φοιτητικό επίδομα, το επίδομα θέρμανσης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για το ηλεκτρικό ρεύμα.



Όπως επισημαίνουν στελέχη της ΑΑΔΕ, με τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα θα διενεργούνται εξπρές διασταυρώσεις στοιχείων για την ακίνητη περιουσία και την ταυτοποίηση των δικαιούχων μπλοκάροντας κρούσματα απάτης.



Σήμερα η πληροφορία για την αξία της ακίνητης περιουσίας ελέγχεται μέσω του εντύπου Ε9, το οποίο έχουν συμπληρώσει οι φορολογούμενοι ενώ με τη λειτουργία του ΜΙΔΑ, τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας που έχουν δηλωθεί στο Ε9 θα ελέγχονται και θα διασταυρώνονται με τα στοιχεία του Κτηματολογίου και άλλων πηγών και θα εντοπίζονται όσοι δεν εμφανίζουν στην εφορία την πραγματική εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους.

Οι αγροτικές ενισχύσεις στην πρώτη γραμμή των ελέγχων

Στη πρώτη γραμμή των ελέγχων θα βρεθούν οι αγροτικές ενισχύσεις. Το ΜΙΔΑ θα διασταυρώνει τις επιλέξιμες εκτάσεις, εντοπίζοντας το ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς και μισθωμένες ή παραχωρημένες εκτάσεις. Επίσης, η δημιουργία νέου ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη της χώρας σε συνδυασμό με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θα επιτρέπει τον διαχωρισμό των επιλέξιμων εκτάσεων για ενισχύσεις.



Παράλληλα το ΜΙΔΑ θα αποτελεί από το 2027 βασική πηγή πληροφόρησης για την χορήγηση απαλλαγών και εκπτώσεων για τον ΕΝΦΙΑ καθώς μέσω της πλατφόρμας του Μητρώου θα πιστοποιείται η ταυτότητα της κύριας κατοικίας.



Στο ΜΙΔΑ θα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για κάθε ακίνητο: είδος (κατοικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, επαγγελματικό ακίνητο κλπ.), επιφάνεια, θέση, όροφος, ηλεκτροδοτούμενο, ημιτελές, εάν είναι κενό, μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρημένο, ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), ο Κωδικός Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) θα ταυτίζεται με τον Κωδικό Αριθμό του Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) ενώ σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι για πρώτη φορά οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν τη χρήση των ακινήτων δηλαδή εάν τα ακίνητα είναι:

Ιδιοκατοικούμενα (κύρια κατοικία η δευτερεύουσα ή εξοχική).

Ιδιοχρησιμοποιούμενα.

Δωρεάν παραχωρούμενα.

Μισθωμένα με μακροχρόνια ή βραχυχρόνια μίσθωση.

«Κενά» ακίνητα: Για πρώτη φορά, θα καταγραφούν όλες οι κενές κατοικίες ώστε το δημόσιο να έχει πλήρη και ακριβή εικόνα για τα σπίτια που θα μπορούσαν να «πέσουν» στην αγορά για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Ακίνητα για τα οποία έχουν παραχωρηθεί τα δικαιώματα εκμετάλλευσης.

Ακίνητα με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ οι ιδιοκτήτες ακινήτων ανέρχονται σε 7,15 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα και η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας τους φτάνει τα 785,2 δισ. ευρώ.